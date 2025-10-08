No solo perder, aquí hay 7 cosas que hicieron que el partido entre Indonesia y Arabia Saudita fuera tan emocionante

Yeda, VIVA – Selección Nacional de Indonesia debe reconocer la ventaja de jugar en casa Selección Nacional de Arabia Saudita con un estrecho marcador de 2-3 en el partido de cuarta ronda Clasificación para el Mundial 2026 Zona asiática que se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City, el jueves por la mañana WIB 9 de octubre de 2025.

Aunque perdieron, este partido estuvo lleno de dramatismo y dejó muchas notas interesantes que muestran el espíritu de lucha de Garuda en tierras árabes.

Aquí hay 7 datos interesantes del feroz duelo entre Indonesia y Arabia Saudita:

1. Partido lleno de penalti y drama del VAR

Este partido fue uno de los más intensos para Indonesia porque tres decisiones del VAR jugaron un papel importante en el transcurso del partido, dos de las cuales resultaron en penales para Indonesia y Arabia Saudita.

Kevin Diks ejecutó con éxito dos penales para Indonesia, mientras que Feras Al Brikan anotó uno desde el punto de penalti para los anfitriones.

2. Kevin Diks se convierte en un héroe de los penaltis

Este lateral naturalizado parece sereno y confiado como un verdugo.

Después de haber tenido la oportunidad de ejecutar dos penales, Kevin Diks logró irrumpir en la portería de Nawaf Alaqidi con diferentes direcciones de tiro. Estos fueron sus dos primeros goles con la selección de Indonesia en un partido oficial.

Duelo entre selecciones Indonesia vs Arabia Saudita Foto : Instagram @timnasindonesia

3. La sólida actuación de Maarten Paes entre palos

A pesar de encajar tres goles, Maarten Paes tuvo una actuación brillante con varias paradas importantes. Frustró una oportunidad de oro de Feras Al Brikan y detuvo varios tiros lejanos de jugadores saudíes, incluido el potente disparo de Abu Alshamat que pegó en el larguero.

4. Feras Al Brikan se convierte en el azote de la defensa de Garuda

El delantero de Arabia Saudita, Feras Al Brikan, destacó al anotar dos goles y sigue siendo la principal amenaza para la defensa de Indonesia. Aprovechó la negligencia de la zaga de Garuda para marcar el tercer gol que finalmente aseguró la victoria de los locales.

5. Patrick Kluivert utiliza muchas rotaciones y una estrategia agresiva

El seleccionador de Indonesia, Patrick Kluivert, realizó varios cambios tácticos en la segunda parte al introducir a Eliano Reijnders, Ole Romeny, Thom Haye y Yance Sayuri. Este paso hizo que los ataques de Indonesia fueran más variados, especialmente en los minutos finales del partido.