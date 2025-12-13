No solo paquetes de bodas baratos, Modus WO Ayu Puspita también ofrece lunas de miel en Bali

Jacarta – Policía Metro Jaya deshacer modo fraude cometido organizador de bodas (WO) PT Ayu Puspita Sejahtera. Los perpetradores no solo ofrecen paquetes de boda baratos, sino que también atraen a los futuros novios con instalaciones de lujo. luna de miel a Bali.

El director de Investigación Criminal General de la Policía de Metro Jaya, el comisionado Pol Iman Imanuddin, explicó que el fraude se llevó a cabo ofreciendo servicios de organización de bodas que parecían rentables para los consumidores.

«Donde los hermanos APD cometieron fraude y malversación de fondos contra las víctimas con el modus operandi de ofrecer servicios de organización de bodas», dijo Iman durante una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Metro Jaya, Yakarta, el sábado 13 de diciembre de 2025.

En este caso, la policía nombró a dos sospechosos. Se trata de APD, una mujer que desempeña el papel de propietaria y directora principal de WO, y DHP, un hombre que trabaja como personal de marketing. Ambos son sospechosos de ofrecer activamente paquetes matrimoniales y recibir pagos de las víctimas.



WO Ayu Puspita, sospechosa en el caso de fraude y malversación de fondos

Según los investigadores, los paquetes ofrecidos se comercializaban a precios inferiores al mercado. Sin embargo, las instalaciones prometidas no están a la altura de los costes pagados, que van desde lugares de lujo para celebrar bodas hasta bonificaciones para viajes.

«Lo que se ofrece a estas víctimas es un paquete barato. A partir de este paquete barato se ofrecen otras facilidades, por ejemplo un fantástico lugar para celebrar una boda, hasta un paquete de vacaciones», dijo Iman.

La cosa no terminó ahí, los sospechosos también prometieron paquetes turísticos y de luna de miel a varios destinos populares. Bali es uno de los destinos que se utiliza a menudo para atraer a futuros novios para que realicen pagos de inmediato.

Iman explicó que este bono estaba empaquetado como parte de un paquete de boda, dando la impresión de exclusividad y siendo muy rentable para los consumidores. De hecho, el dinero depositado por las víctimas no se utilizó para las necesidades de la boda.

«Luego había paquetes de vacaciones a lugares ofrecidos por los sospechosos, por ejemplo a Bali con paquetes turísticos, paquetes de luna de miel. Eso atrajo a las víctimas a utilizar los servicios de los sospechosos», explicó.

Los resultados de la investigación también revelaron que el negocio de servicios WO existe desde 2016 y se volverá aún más masivo cuando se convierta en una entidad legal en 2024. La legalidad de este negocio también aumenta la confianza de las víctimas, aunque al final solo se utiliza como tapadera para el fraude.