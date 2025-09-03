No solo Oli, Motul ahora está entrando en el mundo del tratamiento de motocicletas

Denpasar, Viva – Mantenimiento Los vehículos son un aspecto importante para los propietarios motor o coche. No solo una cuestión de rendimiento del motor, la pequeña apariencia y los detalles también son una preocupación especial.

En Indonesia, las tendencias de mantenimiento de vehículos están creciendo a medida que aumentan los estilos de vida automotrices. Los ciclistas, en particular, hacen de la moto no solo un medio de transporte, sino también parte de la autoexpresión.

Este fenómeno también abre nuevas oportunidades para varios productos de mantenimiento de vehículos. Uno de ellos vino de Motul que amplió su línea de productos a través de MC Care.

La seriedad fue indicada por la presencia de PT Motul Indonesia Energy (Noodle) en el evento Custom War Bali 2025 el 29-30 de agosto. Este evento se conoce como una celebración de cultura personalizada y la creatividad de los jóvenes en la isla de los dioses.

«Motul, que se conoce como la marca Lubricante Premium, ahora complementa su línea de productos con MC Care. Este es un nuevo segmento que responde las necesidades de los consumidores indonesios al tiempo que enfatiza la posición de Motul en el mundo del mantenimiento del vehículo», dijo Welmart Purba, director gerente de PT Motul Indonesia Energy, citando citando Viva Automotive De la declaración oficial, miércoles 3 de septiembre de 2025.

Custom War Bali no es solo un festival de motocicletas, sino también una sala de colaboración para el arte, la música, para culinaria. La presencia de Motul en él muestra cómo la industria automotriz puede cruzarse con la economía creativa.

«Nuestra participación en la guerra personalizada no solo presenta productos, sino también una contribución real para apoyar el crecimiento de la industria de motocicletas personalizadas, que es una parte importante de la economía creativa de Indonesia», dijo.

En este evento, Motul presentó un stand de MotoGlow de estilo de garaje antiguo que atrajo la atención de los visitantes. Además, los participantes de Beach Race obtienen servicios gratuitos de lavado de motocicletas utilizando productos MC Care.

Los productos que se muestran incluyen series de mantenimiento especiales, que van desde la cadena C1 limpia, el casco M1 y la limpieza de la visera, hasta la superficie mate E11. Todo empacado a través de la atracción del espectáculo de motocicletas que tiene lugar en el área del festival.

Como complemento, Motul también presenta una promoción de descuento del 30% para productos MC Care. La colección de mercancías de colaboración con Custom War y Von Dutch se suma a la atracción para los visitantes.