No solo nuevos, ACC Carnival Lampung también presenta autos usados

Lampung, VIVA – Interés comunitario en auto usado sigue mostrando una tendencia positiva en los últimos años. La estabilidad de la demanda ha hecho que muchos organizadores de ferias incluyan ahora el segmento de vehículos usados ​​como opción alternativa para los consumidores.

Lea también: Una forma sencilla de comprar un coche usado cuyo rendimiento sigue siendo óptimo



Astra Credit Companies (ACC) también está capturando esta necesidad a través del ACC Carnival Lampung, que tendrá lugar del 22 al 23 de noviembre de 2025 en Lampung City Mall. Este evento colabora con 10 marcas de automoción.

Varios representantes de los concesionarios estuvieron presentes en la inauguración del evento, incluidos Auto2000 Way Halim, Daihatsu Sales Operation, Isuzu Sales Operation y Astra Insurance. Su presencia refleja la amplia colaboración entre la industria financiera y los actores automotrices de la región.

Lea también: ¡Muy grave! Este concesionario vende coches usados ​​pero dice que son nuevos.



ACC Carnival Lampung concluye la serie de actividades de ACC Carnival a lo largo de 2025 y ofrece un paquete de financiación con bajo interés y un plazo de hasta seis años. Además de los concesionarios de coches nuevos, en esta exposición también colabora Steir Kanan como socio de venta de coches usados.

El apoyo de 22 concesionarios de automóviles en Lampung es uno de los principales puntos fuertes de este evento. Los productos de seguros de vehículos de Astra Insurance y los servicios de financiación multipropósito ACC Danaku también completan la gama de servicios para los visitantes.

Lea también: Secretos de Rocky Hybrid, precios de Sirion usados ​​y tecnología Daihatsu SSC



ACC Danaku ofrece programas especiales, que incluyen bolsas de regalos para los primeros 100 visitantes de su stand. Al solicitar financiación en el lugar también se tiene la oportunidad de obtener vales de compras y recuerdos adicionales si se aprueba la solicitud.

El gerente de la sucursal de ACC Lampung, Wilson, dijo que esta actividad fue diseñada como un espacio para que la comunidad obtenga varios servicios en un solo lugar.

«ACC colabora con 22 concesionarios de automóviles para organizar el ACC Carnival Lampung para que sea más fácil para las personas poseer el vehículo de sus sueños», dijo, citado VIVA Automotriz Del comunicado oficial del sábado 22 de noviembre de 2025.

Además de las transacciones automotrices, este evento también presenta actividades de entretenimiento familiar como concursos de color y desfiles de moda para niños. Los visitantes también disfrutan de música en vivo y varios juegos interactivos a lo largo de la exposición.

ACC también incluye tres MIPYMES que reciben asistencia en Lampung como parte del pilar de RSE de la empresa. Se les da la oportunidad de promocionar productos entre los visitantes para obtener una exposición más amplia.