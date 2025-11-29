¡No solo miras la Premier League, ahora puedes ser el entrenador y ganar 88 millones de IDR!

Jacarta – Competencia en primera división Esta temporada es cada vez más candente, llena de sorpresas y drama cada semana. No sólo es interesante de ver, ahora también puedes sentir la sensación de ser un entrenador como el mejor entrenador del mundo a través de Liga Premier de fantasía (FPL) 2025.

Imagínate, reúnes tu equipo favorito, eliges a tu capitán favorito, organizas transferencias de jugadores y compites con miles de otros entrenadores a lo largo de la temporada. No sólo se trata de prestigio y estrategia, este concurso de FPL también ofrece un premio total de hasta 88 millones de IDR.

El director ejecutivo de Mansion Sports Entertainment Group, Daniel Kurniawan, dijo que esta competencia de la FPL no es solo entretenimiento, sino también un foro de creatividad y estrategia para los fanáticos del fútbol inglés en Indonesia.

«Este evento puede hacer que los aficionados de la Premier League se entusiasmen, entretengan y canalicen su interés en el campo de la estrategia gerencial», dijo en una declaración escrita.

Premios que puedes ganar

Además del premio principal al final de la temporada, esta competición de FPL también cuenta con premios semanales que aumentarán aún más tu entusiasmo:

Clasificación semanal del premio

1er lugar 580.000 IDR

2do lugar 200.000 IDR

3er lugar 100.000 IDR

¡Y al final de la temporada, el equipo con más puntos será coronado campeón y se llevará a casa el premio principal de 88 millones de IDR!

Cómo participar en Fantasy Premier League 2025

Para participar en este concurso es necesario seguir dos pasos principales:

Regístrese para miembros en la página oficial: mansionsportsfc.com Crea un equipo en el sitio oficial de Fantasy Premier League: Fantasy.premierleague.com

Una vez que ambos estén completos, obtendrás un código de liga para unirte y competir con miles de otros participantes.

Reglas del juego y claves para ganar en FPL

Cada jugador de tu equipo obtendrá puntos según su desempeño real en el campo. Los goles, las asistencias, la portería a cero, las paradas de penaltis e incluso las tarjetas rojas tienen un impacto en tu acumulación de puntos.

Hay varias cosas importantes que debes dominar:

Los puntos del capitán se contarán doble. ¿Elección equivocada de capitán? ¡Podría durar una semana!

Si un jugador se lesiona o su rendimiento disminuye, puedes reemplazarlo cada semana.

Monitorear tendencias y estadísticas.