No sólo marcó goles, Lamine Yamal rompió el récord de Messi e hizo nueva historia en el Mundial

VIVA – El nombre de Lamine Yamal ha vuelto a llamar la atención mundial tras su última aparición con la Selección Española en el Mundial. El joven jugador del Barcelona no sólo contribuyó a la victoria de su equipo, sino que también escribió su nombre en los libros de historia del fútbol mundial.

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El gol que marcó contra Arabia Saudita fue lo más destacado. No sólo por la importancia de este gol para la Roja, sino porque el jugador era aún muy joven cuando lo marcó. Yamal fue registrado con 18 años y 343 días cuando anotó el gol, lo que lo hizo ingresar inmediatamente a la lista de goleadores más jóvenes en la historia de los Mundiales y quedar octavo en esa categoría.

Esta nota también presenta otros datos interesantes. Yamal logró superar el récord de Lionel Messi, quien anteriormente anotó su primer gol en un Mundial a la edad de 18 años y 357 días durante la edición de 2006. La diferencia de 14 días fue suficiente para colocar el nombre de Yamal por encima de uno de los mayores íconos del fútbol moderno en el récord de edad de goleadores del torneo.

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No te detengas ahí. También figura como uno de los jugadores adolescentes que logró marcar el primer gol en un partido de la Copa del Mundo, un logro muy poco común. Antes que él, el legendario nombre Pelé fue el único jugador que pudo hacer lo mismo durante el Mundial de 1958, cuando sólo tenía 17 años.

Además, España ha registrado ahora un récord único a nivel mundial. La Roja se convirtió en el primer país en tener dos jugadores diferentes marcando con 18 años o menos en dos ediciones diferentes del torneo. Anteriormente, Gavi lo hizo por primera vez durante el Mundial 2022 cuando anotó ante Costa Rica a la edad de 18 años y 110 días.

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La presencia de Gavi y Yamal subraya la nueva dirección del fútbol español, que está en plena transformación con la generación más joven como columna vertebral. Gavi es conocido por su control y compostura en el mediocampo, mientras que Yamal representa una amenaza desde los flancos con sus rápidos regateos, creatividad y creciente instinto de ataque.

La contribución de Yamal también se puede ver en su regularidad con la selección nacional. España estaba invicta en 21 partidos cuando empezó, con 15 victorias y 6 empates. En ese periodo, La Roja anotó 60 goles, y Yamal participó directamente en 16 de ellos con 5 goles y 11 asistencias.