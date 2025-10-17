No sólo los internados islámicos, Cak Imin dice que todos los edificios religiosos serán renovados utilizando el presupuesto estatal

Jacarta – El Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario (Menko PM), Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, enfatizó que el gobierno renovará edificios que no son adecuados para todos. edificio religioso.

Lea también: Viceministro de Asuntos Religiosos: Se enviará al presidente Prabowo el permiso para la iniciativa de establecer la Dirección General de Internados Islámicos



Así lo reveló tras realizar una reunión a nivel ministerial sobre el Task Force (Satgas) internado islámico a la que asistieron el Ministro de Obras Públicas, Dody Hanggodo, el Ministro de Estado, Prasetyo Hadi, y el Ministro de Religión, Nasaruddin Umar.

Cak Imin dijo que la renovación del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN) no está dirigida sólo a los internados islámicos.

Lea también: La RPD pide a Komdigi y KPI que evalúen los derechos de transmisión de Trans7 como resultado de las transmisiones del internado islámico



«No nos centramos sólo en Al-Khoziny o los internados islámicos, sino también en todas las instituciones educativas, actividades religiosas y lugares de culto que son vulnerables, ayudaremos a todos», dijo Cak Imin en la Oficina del Ministerio de Coordinación del Primer Ministro, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Por lo tanto, dijo que el gobierno también auditará y verificará los edificios para lugares de culto y lugares de servicios públicos religiosos, como orfanatos y lugares de estudio.

Lea también: Legislador del PKB sugiere que los funcionarios de Trans7 permanezcan en un internado islámico durante 40 días



«El Ministro de Obras Públicas está llevando a cabo un proceso de auditoría y brindando asistencia a los internados islámicos vulnerables», dijo Cak Imin.

“Esto es una anticipación para que los estudiantes reciban comodidad, seguridad y el proceso de aprendizaje pueda continuar”, continuó.

Reveló que el Ministerio de Obras Públicas está auditando hasta 80 internados islámicos en la categoría de edificios más abandonados. El gobierno seguirá aumentando el número de internados islámicos para acelerar el proceso de mitigación.

Además del proceso de auditoría, Cak Imin también ordenará a los ministerios/instituciones pertinentes que perfeccionen los mecanismos del proceso de concesión de licencias y construcción de edificios, para que el proceso de renovación pueda llevarse a cabo rápidamente.

tvOnenews.com/Syifa Aulia