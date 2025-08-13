No solo los instrumentos fiscales, este es el papel crucial de los impuestos de apoyo a la infraestructura a la educación

Yakarta, Viva – Role crucial sector impuesto Al apoyar el desarrollo nacional y regional, incluso para la provincia de DKI Jakarta, se considera no solo un instrumento fiscal.

El jefe del Centro de Información de Datos e Ingresos de Yakarta Bapenda, explicó Morris Danny, el papel impositivo crucial se debió a que también fue la base principal en la construcción de una ciudad competitiva inclusiva, sostenible y global.

«Varios sectores de desarrollo comienzan desde infraestructura Para la protección social, no puede separarse de la contribución fiscal pagada por la comunidad «, dijo Danny en su declaración, miércoles 13 de agosto de 2025.

Ilustración de impuestos Foto : pexels.com/nataliya Vaitkevich

Explicó que la mayoría de los ingresos originales regionales de DKI Jakarta (PAD) provienen del sector tributario. Según la ley número 1 de 2022 sobre las relaciones financieras entre los gobiernos centrales y regionales (HKPD), los gobiernos locales tienen la autoridad de recaudar varios tipos de impuestos locales.

Danny detallado, en la propia Yakarta, hay varios tipos de impuestos, como el impuesto al vehículo motorizado (PKB), el servicio de inversión del nombre del vehículo motorizado (BBNKB), el impuesto al combustible de vehículos motorizados (PBBKB), los impuestos a los edificios rurales y urbanos (PBB-P2), las tarifas de adquisición de derechos de la tierra y la construcción (BPHTB), los impuestos sobre el cigarrillo de los cigarrillos.

«En el DKI Yakarta APBD en 2024, el objetivo total de ingresos regionales se establece en RP 72.44 billones, con una contribución de los impuestos regionales que alcanzan los 52.39 billones de RP o 70 por ciento más que los ingresos totales», dijo.

Danny agregó, los fondos fiscales también se utilizaron para financiar varios proyectos de infraestructura estratégica, incluida la construcción y mantenimiento de carreteras, puentes y pasos elevados para reducir la congestión. Desarrollo de transporte masivo como MRT Yakarta, LRT Yakarta y Transjakarta, así como la revitalización de la acera para apoyar la movilidad peatonal

Aumentos de impuestos de vehículos motorizados de Yakarta

«Esta infraestructura es parte de un esfuerzo para crear una ciudad cómoda, moderna e integrada», dijo Danny.

Además, Continúa Danny, Tax también mantiene la calidad de los servicios públicos que tocan directamente la vida de los ciudadanos, que incluyen varios aspectos como, por ejemplo, educaciónsalud, administración de la población y gestión de residuos y limpieza.

«Incluso los ingresos fiscales también se utilizan para administrar varios programas de protección social, especialmente para grupos vulnerables y de bajos ingresos que incluyen asistencia social en efectivo (BST), tarjeta de ancianos de Yakarta (KLJ), tarjeta de discapacidad de Yakarta (KDJ), asistencia de costos de alquiler de alquiler y subsidios de alimentos baratos a través de Jakgrosir», dijo.