No solo los empleados de la oficina, los trabajadores de cuello azul también comienzan a usar IA para el trabajo diario

Yakarta, Viva – En medio del desarrollo tecnología Lo que es rápidamente, el mundo del trabajo global continúa sufriendo transformación. No solo empleado oficina que comenzó a usar inteligencia artificial (AI), ahora era el turno de trabajadores de color azul que comenzaron a adoptar esta tecnología en su vida diaria.

Este cambio muestra que AI, que alguna vez fue sinónimo de trabajar El cuello blanco, ahora comenzó a explorar las líneas de producción, las fábricas y el empleo que rara vez fueron tocados por la tecnología digital.

Esta tendencia es cada vez más relevante en la India, donde el trabajo enfrenta cambios importantes en la forma en que se lleva a cabo el trabajo. La integración de la nueva tecnología, especialmente la IA y el agente IA generativo, muestra que la IA ya no es solo una herramienta, sino una habilidad profesional importante.

A partir de oportunidades promocionales hasta la seguridad laboral futura, la capacidad de usar IA ahora es un factor determinante para el éxito profesional. La siguiente información se resume de la India hoy, miércoles 20 de agosto de 2025.

Los trabajadores de cuello azul comienzan a usar AI

Según un estudio reciente de la plataforma de trabajo, el informe de trabajo por delante, casi 2 de cada 10 trabajadores de cuello azul han utilizado herramientas de inteligencia artificial para apoyar sus tareas diarias.

Esta encuesta cubre a más de 3.000 profesionales de varios campos, tanto collares blancos como trabajadores de collar azul. Los resultados muestran que el 43% de los encuestados se sienten seguros de la tecnología que esperan se utilizará en los próximos 2-5 años.

«Los trabajadores que crean habilidades de IA estarán en una mejor posición para obtener un salario más alto, promoción y roles futuros», dijo Sashi Kumar, jefe de la India de la India.

«El mayor interés en el agente AI muestra que las personas no solo responden al cambio, sino que intentan liderarlo».

Middle Professional lidera la adopción de IA

La mayor confianza en realidad es propiedad de trabajadores medios de 35 a 54 años. Casi la mitad de este grupo, 49%, informó preparación para enfrentar el lugar de trabajo dirigido por la IA. Curiosamente, su nivel de confianza es más alto que los trabajadores jóvenes de entre 18 y 24 años.

Sin embargo, esta preparación viene con la necesidad de capacitación adicional. Más de la mitad de los encuestados medianos (56%) dijeron que querían obtener más apoyo de aprendizaje para seguir siendo relevante en el mundo del trabajo, en comparación con solo el 41% entre los trabajadores jóvenes.

El objetivo es muy práctico, aumenta la eficiencia, sigue siendo relevante en los roles cambiantes y fomenta el progreso profesional. Aun así, la ansiedad permanece. Alrededor de un tercio de los trabajadores afirmaron estar preocupados por la seguridad laboral si no podían seguir los cambios tecnológicos.

Ai en el trabajo diario

Este informe enfatiza que la IA ha excedido solo una tendencia o exageración. Un tercio de los trabajadores encuestados afirmaron estar utilizando IA generativa regularmente, mientras que otro cuarto preparado para adoptar AI agente, un sistema que puede manejar tareas complejas sin supervisión humana continua.

Incluso entre los trabajadores de cuello azul, este cambio comenzó a verse. Siete de los diez dijeron que la tecnología había ayudado a su trabajo, y dos de cada diez herramientas de IA inmediatamente utilizaron.

A partir de la automatización de trabajos administrativos para ayudar a la interacción con los clientes, esta tecnología alcanzó un papel que anteriormente se consideraba «digitalización gratuita».

La necesidad de mano de obra para el apoyo de IA

Además de conocer este desarrollo, la fuerza laboral también solicita un apoyo específico. Casi el 29% quiere participar en el programa en línea de Mandiri para fortalecer las habilidades de IA.

Además, algunos trabajadores esperan que la compañía brinde tiempo durante las horas de trabajo para capacitación estructurada. Este estudio marca un punto de inflexión importante: la IA ya no es una herramienta opcional en el mercado laboral indio, sino que debe tener habilidades básicas imprescindibles para garantizar oportunidades de empleo y crecimiento profesional.

Para los trabajadores que pueden aprovechar esta tecnología, las perspectivas promocionales y los salarios más altos ahora están abiertos.