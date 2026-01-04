No solo logros, la Comisión X enfatiza la visión a largo plazo de la selección nacional de Indonesia en la era de John Herdman

Jacarta – Jefe Comisión RPD RI, Hetifah Sjaifudianevaluando la cita Juan Herdman como nuevo entrenador Selección Nacional de Indonesia por PSSI es un paso estratégico que refleja su seriedad en la construcción de una nueva dirección para el fútbol nacional que sea más profesional, mensurable y sostenible.

Según Hetifah, la trayectoria internacional de John Herdman es un activo importante en los esfuerzos por mejorar los logros del fútbol indonesio. Herdman es conocido por su éxito al llevar a las selecciones nacionales masculina y femenina de Canadá a la Copa del Mundo, un logro que demuestra su capacidad para construir un equipo de manera sistémica.

«Se espera que John Herdman no sólo proporcione mejoras a corto plazo en el rendimiento, sino que también siente las bases para un desarrollo del fútbol nacional sólido y sistémico», dijo Hetifah en una declaración escrita según informó Antara.

Comisión X RPD RI Esperamos que el liderazgo de Herdman pueda fomentar mejoras en la calidad del juego, la disciplina táctica y la mentalidad competitiva de los jugadores de las selecciones nacionales en todos los niveles de competición. Sin embargo, Hetifah enfatizó que el aumento de los logros debe ir acompañado de un enfoque de entrenamiento consistente y planificado a largo plazo.

En sus notas, la Comisión X destacó una serie de aspectos importantes a los que el nuevo entrenador de la selección indonesia debe prestar atención. En primer lugar, la regeneración y el desarrollo de los jugadores jóvenes deben ser una prioridad absoluta para mantener la continuidad de los logros del equipo nacional, y no depender únicamente de jugadores listos para usar.

En segundo lugar, el proceso de selección de jugadores debe llevarse a cabo de manera objetiva y justa, tanto para los jugadores locales como para los de la diáspora que tienen carreras en el extranjero, con parámetros técnicos claros y transparentes. En tercer lugar, la sinergia entre la selección nacional, los clubes locales y el sistema de competición nacional se considera absolutamente necesaria para crear un ecosistema futbolístico saludable.

En cuarto lugar, se debe fortalecer la búsqueda y el desarrollo inclusivo de talentos en las regiones para que el desarrollo del fútbol nacional no se centre únicamente en determinadas regiones.

La Comisión X también recordó que la apretada agenda del equipo nacional a lo largo de 2026 no debería alentar una orientación únicamente hacia resultados instantáneos. Según Hetifah, la evaluación del desempeño de los entrenadores y equipos debe realizarse de manera objetiva, basada en procesos y orientada a fortalecer el ecosistema del fútbol nacional.