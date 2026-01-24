¡No solo la serie Redmi Note 15! Xiaomi lanza Redmi Buds 8 Lite y Mijia Smart Audio Glasses en Indonesia

Jacarta – Xiaomi primer presente Redmi Buds 8 Lite Y Gafas de audio inteligentes Mijia en el mercado indonesio. Su existencia coincide con el lanzamiento Redmi Note 15 serie.

En medio de un estilo de vida moderno cada vez más dinámico, el audio se ha convertido en una parte importante de la vida cotidiana, desde concentrarse en el trabajo, disfrutar del entretenimiento hasta mantenerse conectado cuando se realizan actividades al aire libre.

«Estos dos dispositivos portátiles están diseñados para responder a las necesidades de los usuarios indonesios que son activos, productivos y desean tecnología que pueda adaptarse a diversos escenarios de la vida diaria», dijo el director de marketing de Xiaomi Indonesia, Andi Renreng, en Yakarta, el viernes 23 de enero de 2026.

Redmi Buds 8 Lite

Diseñado para usuarios con alta movilidad en entornos concurridos, Redmi Buds 8 Lite viene en negro, blanco y azul, como una solución de audio emblemática que combina rendimiento y practicidad.

Este dispositivo está equipado con una unidad de altavoz de 12,4 mm que produce un sonido claro y ricos detalles a través de una conexión Bluetooth 5.4 compatible con códec AAC/SBC.

Los usuarios también pueden personalizar el audio a través de 5 modos de ecualizador preinstalados o configuraciones personalizadas en la aplicación Xiaomi Earbuds.

Para mayor comodidad en espacios públicos, estos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido (ANC) híbrida de hasta 42 dB, que cancela eficazmente el ruido de baja frecuencia.

También hay un modo de transparencia para estar atento a los sonidos circundantes, así como una función de cancelación de ruido ambiental (ENC) por IA con micrófonos duales que garantiza que las llamadas telefónicas permanezcan claras incluso con vientos fuertes de hasta 6 m/s.

Al priorizar la eficiencia, Redmi Buds 8 Lite admite la conexión a dos dispositivos a la vez (conectividad de dispositivo dual) con un cambio automático fluido.

La durabilidad es extraordinaria, alcanzando un total de 36 horas de uso con el estuche de carga. Para quienes están siempre en movimiento, su función de carga rápida permite hasta 2 horas de uso con solo 10 minutos de carga.

Con un diseño clásico y una conectividad conveniente, este dispositivo es una opción práctica para cualquiera que busque alta calidad de audio al mejor precio.

Gafas de audio inteligentes Mijia

Ofrece una experiencia de audio de oído abierto que permite a los usuarios disfrutar de un sonido claro sin dejar de ser conscientes de su entorno.