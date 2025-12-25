No sólo la Federación, el público ahora tiene derecho a voto en los Premios PSSI 2026

Jacarta – PSSI Abrió una nueva página en la tradición de los premios nacionales de fútbol. A partir del 6 de enero de 2026, el pueblo indonesio tendrá oficialmente espacio para participar directamente en la determinación de las mejores personas del fútbol indonesio a través de un mecanismo. votación pública Premios PSSI.

La votación se realizará en línea a través de la página oficial Awards.pssi.org. Este paso marca un cambio importante, donde los premios oficiales de la federación ya no se determinan únicamente internamente, sino que también involucran votaciones públicas como parte del ecosistema del fútbol nacional.

Los Premios PSSI están diseñados como una forma de reconocimiento a los logros, la dedicación y las contribuciones de todos los elementos. fútbol indonesio. Este premio no sólo está dirigido a los jugadores en el campo, sino también a personas e instituciones que trabajan detrás de escena y han sido la base para el desarrollo del fútbol nacional.

El lanzamiento de los Premios PSSI también coincidió con el 95.º aniversario del viaje de PSSI. La federación aprovecha este impulso para presentar un nuevo estándar para los premios del fútbol indonesio que sea más abierto, inclusivo y relevante para los acontecimientos actuales.

A través de un esquema de votación pública, PSSI enfatiza su compromiso con la transparencia y la participación. El fútbol indonesio se construyó colectivamente, por lo que el reconocimiento por los logros y las contribuciones se considera digno de involucrar las voces de los aficionados al fútbol de toda Indonesia.

Antes de pasar a la etapa de votación pública, todas las nominaciones a los premios PSSI han pasado por un proceso de selección de varios niveles. La curación está a cargo de panelistas independientes que representan diversas perspectivas del ecosistema del fútbol nacional, que van desde la experiencia histórica, el punto de vista de los jugadores en activo hasta el análisis de los medios.

Los panelistas de los elementos legendarios del equipo nacional fueron Hermansyah, Rahmad Darmawan y Kurniawan Dwi Yulianto. Se considera que los tres tienen una larga trayectoria y un profundo conocimiento de la dinámica del fútbol indonesio a través de generaciones.

Del elemento de jugador activo, PSSI involucró a Egy Maulana Vikri, Jordi Amat, Vini Silfianus, Thom Haye y Beckham Putra Nugraha. Se espera que la presencia de jugadores que todavía compiten al más alto nivel pueda proporcionar evaluaciones que sean relevantes para los estándares de rendimiento y el profesionalismo del fútbol moderno.

Mientras tanto, desde el punto de vista de los medios, PSSI Pers estuvo representado por Wina Setyawatie de Mind of the People, Ario Yosia de Bola.com y Rais Adnan de Skor.id. El papel de los medios de comunicación se considera crucial para mantener la objetividad, la coherencia de los datos y la validación de los logros durante toda la temporada de competición.