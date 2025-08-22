No solo la extorsión, este es un hecho que hace que Noel CS fue cobrado bajo el artículo de extorsión por el KPK

Yakarta, Viva – El gran escándalo en el cuerpo del ministerio de mano de obra estalló nuevamente. Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer O Noel, junto con otras 10 personas, fue nombrado oficialmente sospechoso por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

Este caso no es solo una extorsión ordinaria, sino que contiene elementos extorsión que se considera estructurado y sistemático.

El KPK reveló que Noel CS no solo estableció tarifas altas, sino que también usó el modo desacelerado, dificultando la amenaza de no procesar certificados de seguridad y salud ocupacional (K3) si los solicitantes no pagaron tarifas adicionales.

Esta práctica atrapó a los trabajadores que dependían mucho del certificado para continuar su trabajo.

Plt. Diputado de la aplicación y ejecución del KPK, ASEP Guntur Rahayu, explicó la razón principal de la imposición del artículo de extorsión a los sospechosos.

«Anteriormente, al principio, se transmitió al presidente que había un acto de extorsión al desacelerar, complicar o ni siquiera procesando Certificación K3«ASEP dijo en el KPK Red and White Building, South Yakarta, viernes 22 de agosto de 2025.

Según ASEP, este juego utiliza las necesidades de los trabajadores urgentes, por lo que no tienen más remedio que seguir el esquema ofrecido por Noel CS.

El presidente de la KPK, Setyo Budiyanto, también reveló los asombrosos hechos relacionados con las diferencias en los costos entre los aranceles oficiales y los gravámenes ilegales.

«Esto es ironía, cuando la actividad detenida del KPK reveló que la tarifa de certificación K3 era RP275 mil, pero los trabajadores tuvieron que gastar hasta RP6 millones para que el proceso continuara», dijo Setyo.

¿Por qué se cobra Noel CS bajo el artículo de extorsión?

El KPK dijo que había varias razones fundamentales por las cuales este caso no solo se clasificó como gravámenes ilegales, sino que había entrado en el reino de la extorsión. La siguiente explicación:

Hay un elemento de coerción con barreras administrativas: El solicitante que ha cumplido con los requisitos es realmente complicado. El proceso se realiza deliberadamente durante mucho tiempo para desencadenar la frustración.

El solicitante que ha cumplido con los requisitos es realmente complicado. El proceso se realiza deliberadamente durante mucho tiempo para desencadenar la frustración. Demanda de dinero en cantidades fantásticas : La tarifa oficial de RP275 mil subió a Rp6 millones. Esto no es solo la extorsión, sino una forma de coerción para que el solicitante pague más.

: La tarifa oficial de RP275 mil subió a Rp6 millones. Esto no es solo la extorsión, sino una forma de coerción para que el solicitante pague más. Utilizar las necesidades urgentes de los trabajadores: El certificado K3 es un requisito importante para el trabajo. El retraso en la gestión puede hacer que los trabajadores pierdan ingresos, por lo que se ven obligados a obedecer la demanda.

El certificado K3 es un requisito importante para el trabajo. El retraso en la gestión puede hacer que los trabajadores pierdan ingresos, por lo que se ven obligados a obedecer la demanda. Hay una amenaza oculta : Sin pagos adicionales, el certificado no se procesará. Esta es una forma de coerción que fortalece el elemento de extorsión.

: Sin pagos adicionales, el certificado no se procesará. Esta es una forma de coerción que fortalece el elemento de extorsión. Esquema estructurado y sistemático: Noel CS no funciona solo. Hay una red que regula el flujo, desde la desaceleración del proceso hasta dirigir pagos adicionales.

¿Cómo se ejecuta este modo de extorsión?

El KPK reveló el esquema Noel CS que hizo que muchos trabajadores se enredaran:

El proceso de gestión se ralentiza: el archivo del solicitante que debe procesarse rápidamente, extendido deliberadamente por varias razones.

Barreras técnicas creadas: el pretexto de reparar archivos o condiciones adicionales para convertirse en armas para resistir el proceso.

Ofrezca un atajo: solicitante que desee que se le indique rápidamente a pagar la tarifa de aceleración con un nominal irrazonable.

Dependencia sistémica: con el control total sobre el proceso de certificación, Noel CS obliga al solicitante a someterse a sus reglas ilegales.