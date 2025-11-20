No sólo la economía del 8 por ciento, Purbaya explica los requisitos para que Indonesia se convierta en un país desarrollado

Jacarta – Ministro de Finanzas, Antiguo Yudhi Sadewa, respondió a las dudas de varias partes sobre el objetivo crecimiento económico Indonesia puede alcanzar el 8 por ciento, según lo previsto por el presidente Prabowo Subianto.

Aunque considera que este objetivo es un buen primer paso, Purbaya admite que un crecimiento económico del 8 por ciento no es suficiente para que Indonesia se convierta en un país desarrollado.

«Pero también tenemos que crear un crecimiento económico de dos dígitos durante más de 10 años, entonces hay esperanza de que nos convirtamos en un país desarrollado», dijo Purbaya en la zona de Kuningan, en el sur de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Informe de la conferencia de prensa Pak Purbaya (14/11 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin una comprensión adecuada de la economía, Purbaya cree que el objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento parece imposible de alcanzar. Sin embargo, considera que, como seguidor de las ideas económicas de Soemitro Djojohadikoesoemo, el Presidente Prabowo ciertamente ya tiene su propia estrategia basada en principios económicos. Soemitronómica.

«Creo que él (Prabowo) se inspiró en las enseñanzas de la Soemitronomía (principios económicos) de su propio padre. Su padre era un hombre inteligente, un gran economista», dijo.

Explicó que la Soemitronomía tiene tres pilares para evaluar el crecimiento económico, incluido un alto crecimiento económico y una distribución equitativa de los beneficios. desarrolloy estabilidad nacional. «Los tres deben estar allí. Si uno no está, la economía podría ser vulnerable», afirmó Purbaya.

Ministro de Finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa en el complejo del Parlamento, Senayan

A través de una serie de programa Como las comidas nutritivas gratuitas (MBG), las cooperativas de subdistritos/aldeas rojas y blancas y las escuelas populares, Purbaya cree que estos programas son una forma de implementación por parte del presidente Prabowo de los principios de Soemitronomics que está tratando de implementar.

Además, Purbaya dijo que estos programas eran una manifestación de los esfuerzos del presidente Prabowo para distribuir los beneficios del desarrollo y crear estabilidad nacional.

«Así que si hay un programa directo del gobierno que aborde directamente sus problemas o alivie su carga de vida, inmediatamente estarán muy contentos con sus líderes», dijo Purbaya.

«Así que está claro que MBG trata de igualar el desarrollo hacia abajo. Luego, debido a que la gente está feliz, la estabilidad social y política se mantiene más o menos», dijo.