No solo Jakmania, Bobotoh está listo para ayudar a Rizky Ridho a ganar los Premios Puskas 2025

Jacarta – Gol espectacular Rizky Ridho Resultó que no sólo emocionó al público del fútbol nacional, sino que también despertó la solidaridad entre los aficionados.

Seguidor persib bandung, Bobotohadmitió que estaba dispuesto a darle su voto al defensor persia Yakarta le ayudaría a ganar la FIFA Premio Puskas 2025.

En una cuenta de Instagram subir @plespol.incVarios Bobotoh expresaron su voluntad de brindar apoyo electoral a los jugadores que de hecho defienden a sus rivales en la Liga 1.

«Respeto. ¡¡¡Unamos nuestras fuerzas!!! ¡¡¡Traeremos el trofeo del Premio Puskas a Indonesia!!! Ya sabéis votar, ¿no?”, escribió la cuenta en su carga.

En la columna de comentarios surgieron respuestas positivas. Varios internautas apreciaron el apoyo de todos los seguidores.

“jakmanía «apoya a Persib en ACL 2, ahora es Bobotoh quien apoya a Ridho en el Premio Puskas», escribió un internauta.

También hay otros comentarios que brindan sugerencias de estrategias de votación. «Sugerencias, si quieren votar, elijan a Rizky Ridho primero, luego voten por el segundo y tercer jugador que son menos conocidos, no voten por Rice y Yamal, para que Rizky Ridho suba, porque definitivamente hay muchas personas que votaron por Rice y Yamal, solo una sugerencia».

Anteriormente, Ridho fue nominado a los Premios Puskas 2025 gracias a su bonito gol en el partido Persija Jakarta vs Arema FC del 9 de marzo de 2025.

En el partido de la Liga 1 2024/2025, disparó desde el centro del campo tras ver al portero del Arema, Lucas Frigeri, en una posición poco ideal. El balón rodó perfectamente, pasó del alcance del portero y se fue directo a la portería rival.

En la lista del Premio Puskas 2025 publicada por la FIFA el viernes 14 de noviembre de 2025, el nombre de Rizky Ridho está a la par de los jugadores de élite del mundo, incluida la estrella del Barcelona Lamine Yamal y Declan Rice del Arsenal.