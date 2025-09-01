No solo inactivo, se considera que Ahmad Sahroni a Deddy Sitorus se dispara desde el DPR

Yakarta, Viva – Se dice que la decisión de una serie de partidos políticos desactivar sus cuadros en el DPR es a medias porque no toca la raíz del problema.

El Foro de la Comunidad de Carga del Parlamento Indonesio (FormAppi) destacó los pasos de algunos partidos políticos que solo desactivaron sus cuadros en el DPR, después de la controversia de las declaraciones que se consideraron una demostración últimamente.

Varias partes que dieron el paso fueron Nasdem contra Ahmad Sahroni Además de Nafa Urbach, luego Pan desactivó Eko Patrio y Uya Kuya, y Golkar, que también dio pasos similares para Adies Kadir. Entonces, también hay Miembro Facción pdi-perjuangan Deddy Sitorus que no han recibido sanciones de la parte.

«Las decisiones de las partes ciertamente son en respuesta a las demandas públicas que critican las declaraciones y las actitudes inapropiadas de varios miembros del DPR relacionados con la asignación de DPR», se citó el lunes 1 de septiembre de Lucius, el presidente de Lucius, Lucius Karus.



PDIP DPP Presidente Deddy Yevri Sitorus Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Lucius enfatizó, el término no activo Lo que la fiesta usó realmente causó nuevos problemas. La razón, dijo, en la ley MD3 no se sabe el término desactivación de los miembros de la DPR.

«Este término no activo no es una palabra utilizada por la ley MD3 para mencionar las razones que el DPR puede utilizar para procesar el reemplazo de los miembros del DPR (PAW)», dijo.

Explicó que la ley MD3 solo regula tres razones por las que un miembro del DPR puede ser desestimado, a saber, la muerte, renuncia o desestimada. Por lo tanto, continuó, la desactivación no puede leerse como una sanción oficial del partido de sus cuadros.

«Parece que la fiesta no es lo suficientemente valiente como para admitir los errores que se han cometido kader«Su cuadro, que provocó la ira pública», dijo Lucius.

Según él, la elección de palabras inactivas en realidad ilustra la incertidumbre de los partidos políticos para tomar una posición firme. Él dijo, la medida fue más como una estrategia para calmar al público temporalmente, mientras esperaba que la situación disminuya.

«Por lo tanto, la decisión del partido político para EKO, Sahroni y CS es más visible como una estrategia para calmar al público mientras observa más desarrollos para garantizar sanciones a sus cuadros», dijo Lucius.

Lucius dijo que, con ese estado inactivo, los miembros de DPR relevantes todavía tenían derecho a recibir salarios y beneficios a pesar de que no trabajaron para llevar a cabo la función legislativa. Se teme que mencione la ira pública en la segunda ola.

«Cuando la parte toma una decisión que duda al usar términos no activos, los beneficios que se convierten en la raíz del problema del surgimiento de la acción masiva, todavía serán aceptados por estos cuadros no activos», dijo.

Por lo tanto, FormAppi instó a los partidos políticos a tomar medidas decisivas al llevar a cabo el despido de cuadros entre tiempos (PAW) que han causado polémicas en la comunidad.

«El partido debería ser firme para que no haya más discusión después de que esto permita que la situación ya no sea propicio», dijo Lucius.

También advirtió que el uso de términos no activos solo podría ser un retraso de tiempo para restaurar el cuadro problemático cuando la situación estaba tranquila.

«Si los partidos políticos no se sienten culpables por lo que hacen los cuadros, sí, entonces este término no activo solo puede significar un retraso de tiempo para calmar a las masas por un lado, y por otro lado para prepararse para el regreso de los cuadros si el público está tranquilo nuevamente», dijo Lucius nuevamente.