¡No solo haga clic! Este es el peligro de ‘recibir cookies’ en el sitio web

Yakarta, Viva – Galleta No es un término extranjero en el mundo de Internet y la tecnología. Al visitar un sitio webA veces, las ventanas emergentes parecen solicitar el permiso del usuario para recibir cookies. Entonces, ¿qué es una galleta?

Cookie es un archivo pequeño que contiene información única enviada por el servidor del sitio web al navegador o navegador usado por los usuarios.

El navegador guardará ciertas cookies o información únicas, por ejemplo, datos de inicio de sesión, selección de idiomas y otras actividades.

Como es galletasEl sitio web puede recordar la configuración elegida por el usuario. El sitio web también comprenderá los hábitos de las actividades en línea y estudiará sus preferencias.

Las cookies hacen que la experiencia de navegación sea más personal porque el dispositivo ha registrado y dado las actividades en línea del usuario anterior.

Por ejemplo, no necesitamos volver a registrar cuando visitamos ciertos sitios. Un sitio de comercio electrónico también puede almacenar los artículos que agregamos a la canasta de compras a pesar de que cerramos y reabrimos el navegador en un momento posterior.

Otro ejemplo es el surgimiento de anuncios en las redes sociales cuyo contenido está de acuerdo con las preferencias del usuario. Todos estos ejemplos están relacionados con las cookies.

Por lo tanto, las cookies son una parte importante del mecanismo detrás de escena que puede mejorar la experiencia del usuario al explorar Internet.

Las cookies están directamente relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos del usuario al explorar Internet. Es por eso que un sitio web debe solicitar permiso o aprobación del usuario para que se registren sus actividades en línea.

Este también es un intento del propietario del sitio de someterse a las regulaciones gubernamentales relacionadas con las reglas de seguridad de Internet, un ejemplo es el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) vigente en Europa.

La regla requiere que los propietarios del sitio se indiquen y soliciten permiso de los usuarios relacionados con el uso de cookies en el sitio web que administran.

En Indonesia, la privacidad de los datos del usuario está protegida por la ley número 27 de 2022 con respecto a la protección de los datos personales (ley PDP). Informes de la página del portal de información de Indonesia, la ley PDP ha sido oficialmente válida desde el 17 de octubre de 2024.

Por lo tanto, ahora varios sitios web están comenzando a solicitar la aprobación del usuario relacionada con las cookies. Esto se hace como una forma de cumplimiento de la ley aplicable al tiempo que respeta la privacidad de los datos del usuario. Tipos de cookies:

Session Cookies es un tipo de cookie que solo dura durante la sesión de navegación. El sitio web realiza temporalmente esta cookie y se eliminará automáticamente después de que el usuario cierra el navegador.

A diferencia de las cookies de sesión, las cookies persistentes permanecen almacenadas en el dispositivo del usuario, incluso después de que se cierre el navegador. Esta cookie tiene una cierta fecha de vencimiento que puede durar varios días, meses o incluso años, dependiendo de la configuración del sitio web.

Las cookies de primera parte son cookies que se realizan y gestionan directamente por el sitio web que se visita. Esta cookie generalmente se usa para almacenar información que mejore la experiencia del usuario, como considerar la preferencia de la configuración del sitio o almacenar datos de inicio de sesión.

Las cookies de terceros son cookies que no se originan en el sitio web que se visita, pero hechos por terceros, por ejemplo, redes publicitarias o plataformas de redes sociales.

Por ejemplo, si visitamos un sitio web en el que hay anuncios de Google Ads, entonces Google como tercero guardará cookies en el dispositivo del usuario. Por lo tanto, Google puede mostrar anuncios relevantes cuando los usuarios visitan otros sitios.

Las cookies esenciales o las cookies estrictamente necesarias son cookies muy importantes para las funciones básicas de un sitio. Sin esta cookie, es posible que el sitio no pueda funcionar correctamente. Los ejemplos incluyen cookies utilizadas para administrar sesiones de inicio de sesión. Las cookies esenciales generalmente no pueden ser desactivadas por el usuario.

Como su nombre lo indica, Zombie Cookies es un tipo de cookie que puede «levantarse nuevamente» o volver a crear automáticamente a pesar de que el usuario lo ha eliminado del dispositivo. Esta cookie a veces también se conoce como una galleta flash o una súper galleta y es difícil de eliminar.

Las cookies zombies a veces son utilizadas por compañías de análisis web. El sitio web también puede usar la cookie zombie para bloquear a ciertos usuarios. Sin embargo, las galletas zombis también pueden ser realizadas por piratas informáticos o fiestas irresponsables.

7. Cookies de autenticación

Las cookies de autenticación se utilizan para identificar y autenticar a los usuarios cuando ingresan a un sitio web. Esta cookie permite a los usuarios quedarse sin tener que volver a tipos de credenciales cada vez que abre una nueva página en el sitio.

Las cookies de rendimiento tienen la tarea de recopilar datos sobre cómo los usuarios interactúan con un sitio web, como una página que se visita con frecuencia o el tiempo dedicado a una página. Esta cookie es útil para mejorar el rendimiento del sitio y la experiencia del usuario.

9. Cookies de orientación/publicidad

Las cookies de orientación o publicidad se utilizan para mostrar anuncios más relevantes para los usuarios en función de sus hábitos de surf. Esta cookie permite a los anunciantes (terceros) rastrear las actividades de los usuarios en varios sitios crear sus perfiles de interés.

Las cookies funcionales se utilizan para mejorar la experiencia del usuario almacenando sus preferencias y configuraciones en sitios web, por ejemplo, opciones de idioma, temas de visualización o ubicaciones de usuarios sin la necesidad de regularlo cada vez que visita el sitio.