¡No sólo grandes salarios! Estos son los 5 países con mejor conciliación entre vida personal y laboral. ¿Están los ciudadanos indonesios interesados ​​en mudarse?

Jacarta – En la era digital y acelerada actual, los límites entre la vida laboral y la vida personal son cada vez más borrosos. Las largas jornadas de trabajo, las exigencias de estar siempre en línea y las altas presiones de productividad dificultan que muchos trabajadores descansen verdaderamente.

Lea también: Lista completa de West Java UMK 2026: la ciudad de Bekasi con el IDR más alto de 5,9 millones



Esta condición no sólo impacta la salud mental, sino que también afecta la calidad de vida en general, incluidas las relaciones sociales y familiares.

Por eso, vida laboral El equilibrio ya no se considera un lujo sino una necesidad. Diversos estudios e informes muestran que el equilibrio entre trabajar y la vida personal pueden aumentar la felicidad, reducir los niveles de estrés y fomentar la productividad a largo plazo.

Lea también: Prabowo: El país es como un cuerpo, si tiene fugas todos los días, colapsará



Curiosamente, una serie de país De hecho, ya hemos construido una cultura laboral saludable, con políticas y valores sociales que sitúan el bienestar humano como principal prioridad.

Lanzando desde Tiempos de la Indiaaquí hay una lista de países que se sabe que tienen equilibrio vida-trabajo mejor del mundo, resumido el viernes 26 de diciembre de 2025.

Lea también: Lista de empresas que llevarán a cabo despidos masivos en 2025, desde gigantes tecnológicos hasta el comercio minorista



1. Países Bajos

Los Países Bajos ocupan constantemente la primera posición en la lista de países con el mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. Una de las claves principales es una cultura de trabajo flexible muy fuerte. El trabajo a tiempo parcial no sólo se acepta, sino que se respeta, incluso en los puestos superiores. Esto proporciona un espacio para que los trabajadores puedan equilibrar su vida profesional, familiar y personal sin estigmas negativos.

Las empresas holandesas hacen más hincapié en la eficiencia que en las largas jornadas laborales. Se anima a los empleados a completar el trabajo a tiempo y regresar a casa según el horario laboral. Junto con fuertes protecciones laborales, licencias remuneradas adecuadas y un enfoque en el bienestar individual, los Países Bajos crean un ambiente de trabajo relajado pero productivo.

2. Dinamarca

A menudo se hace referencia a Dinamarca como uno de los países más felices del mundo, y el equilibrio de la vida es uno de los factores principales. La hora de trabajo semanal promedio en Dinamarca es de alrededor de 37 horas, menos que en muchos otros países desarrollados. Además, los trabajadores disfrutan de una larga licencia parental, vacaciones pagadas y un sistema de bienestar social muy solidario.

La cultura Hygge también juega un papel importante en la vida laboral en Dinamarca. Este concepto enfatiza la comodidad, la unión y el disfrute de momentos sencillos de la vida cotidiana. Esta filosofía nos recuerda que la vida no se trata sólo de trabajo, sino también de equilibrio y felicidad.