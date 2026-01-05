No sólo estética, esta es una función importante de la pintura en el chasis de un vehículo.

Yakarta, VIVA – Aunque rara vez se ve, el chasis del vehículo tiene un papel crucial a la hora de determinar la resistencia, la seguridad y la vida útil de un automóvil. Esta estructura es la columna vertebral del vehículo porque sostiene el motor, la carrocería y el sistema de suspensión que funciona en todo momento.

Lea también: ¿Ya estás usando un vehículo eléctrico pero sigues siendo un desperdicio? Podría ser por este hábito.



Los chasis generalmente están hechos de materiales metálicos que son muy susceptibles a la exposición ambiental, desde agua, barro hasta cambios extremos de temperatura. Sin protección adicional, esta pieza tiene el potencial de sufrir corrosión que puede debilitar lentamente la estructura del vehículo.

Aquí es donde el papel del revestimiento de pintura adquiere importancia, no sólo una cuestión estética aunque la ubicación no sea visible a simple vista. La capa de pintura funciona como una barrera entre el metal del chasis y los elementos externos que pueden provocar oxidación y daños a largo plazo.

Lea también: Muchos hacen esto sin darse cuenta, esto es culpa de los conductores de coches automáticos.



Además de prevenir la corrosión, la pintura del chasis también ayuda a mantener la limpieza y facilita el proceso de inspección. Una superficie bien protegida facilita la detección temprana de grietas, desgastes u otros daños.

El desarrollo de la tecnología de pintura para automóviles significa que la protección del chasis es cada vez más óptima. Las formulaciones modernas están diseñadas para ser resistentes a la abrasión, los productos químicos y las condiciones climáticas extremas, sin dejar de ser amigables con los procesos de producción en masa.

Lea también: No cargues tu coche eléctrico con frecuencia



Esta cuestión de la importancia de la calidad de la pintura para automóviles también se ha convertido en una preocupación para la industria de recubrimientos nacional. Uno de ellos lo demuestra PT Bina Adidaya a través de la marca Penta Prima Paint, que confirma su compromiso con los estándares de acabado de clase mundial.

Este compromiso se transmitió durante la presentación de los últimos productos de pintura para automóviles. Estos productos incluyen Penta Oto Base Coat, Penta Aerosol Spray Paint, Degrexa y Clear Diamond Coat MS 2+1 con fórmula y rendimiento mejorados.

«El tema Orgullo local, acabado global representa nuestra visión de hacer que los productos y recursos locales de Indonesia sean capaces de competir a nivel internacional», dijo Agus Santosa, director de PT Bina Adidaya como titular de la marca Penta Prima Paint & Coating, citado por VIVA Otomotif en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Además de los lanzamientos de productos, Penta Prima también presentó el Penta Training Camp como un programa educativo para estudiantes de escuelas vocacionales para producir futuros tintes profesionales.