No sólo es cuestión de adoración, el halal es la clave para el progreso y la dignidad de la nación

Jacarta – Indonesia una vez más ha logrado logros en el escenario mundial. Agencia Organizadora de Garantía del Producto halal (BPJPH) RI ganó el Premio de Reconocimiento Internacional en la Cumbre Mundial Halal20 2025 en Sudáfrica. Este premio se otorga en reconocimiento al liderazgo y la valiosa contribución al ecosistema global Halal.

Este prestigioso premio refleja la posición cada vez más fuerte de Indonesia como país con influencia estratégica en el desarrollo de la gobernanza halal global, la armonización de los estándares halal internacionales y el fortalecimiento de la cooperación transfronteriza.

El jefe de BPJPH RI, Ahmad Haikal Hasan, enfatizó que este logro fue el resultado del compromiso del gobierno, especialmente del presidente Prabowo Subianto, de fortalecer la implementación de las Garantías de Productos Halal.

«Este premio no puede separarse del liderazgo del presidente Prabowo Subianto. Su compromiso de fortalecer la implementación de las Garantías de Productos Halal ha demostrado hasta ahora tener un gran impacto en el aumento de la confianza mundial en Indonesia», dijo Babe Haikal, su apodo, en Yakarta, el viernes (21/11/2025).

El premio fue recibido simbólicamente en Sudáfrica por Fertiana Santy, Directora de Asociación y Cooperación de BPJPH, en presencia del Jefe del Estado Mayor Presidencial (KSP) Muhammad Qodari y funcionarios de BPJPH, la Oficina del Estado Mayor Presidencial y la Agencia de Comunicaciones del Gobierno. La entrega de este premio se llevó a cabo en una reunión de medios con el director de BPJPH en FX Sudirman, Yakarta.

Halal como fideicomiso de la Sharia

Haikal Hasan enfatizó que la implementación de halal no es solo una cuestión regulatoria, sino un mandato de la sharia para garantizar que todos los productos consumidos por el público cumplan con los principios de halal y thayyib, no solo halal en esencia, sino también buenos, seguros y que traen bendiciones.

Cita las palabras de Allah SWT en QS. Al-Baqarah versículo 168:

﴿Oh pueblo, comed de lo que es lícito y bueno en la tierra, y no sigáis los pasos de Satanás. De hecho, él es vuestro enemigo declarado.

Yā ayyuhan-nāsu kulū mimmā fil-arḍi ḥalālan ṭayyibā, wa lā tattabi’ū khuṭuwātiš-šayṭān, innahū lakum ‘aduwwum mubīn.

Significa:

«¡Oh gente! Comed de (alimentos) que sean halal y buenos que se encuentran en la tierra, y no sigáis los pasos del diablo. En verdad, el diablo es un claro enemigo para vosotros».

Según él, este versículo es una base filosófica y espiritual para fortalecer el ecosistema nacional halal.

Colaboración y Fortalecimiento del Ecosistema Nacional Halal