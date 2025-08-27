No solo en Indonesia, los jóvenes británicos también enfrentan la amenaza de «estatus de desempleo»

Yakarta, Viva – Las grandes preocupaciones aparecen en Inglaterra después de miles adulto joven estimado para enfrentar lo que se llama «crisis desempleo«.

Esto sucedió después de que muchos propietarios de tiendas detienen el reclutamiento de nuevos trabajadores, lo que amenazó con reducir la cantidad trabajar tiempo parcial en el sector minorista.

Durante décadas, el trabajo minorista los fines de semana se ha convertido en una especie de tradición o experiencia laboral inicial para muchos jóvenes.

Sin embargo, la última estimación muestra que más de 40 mil jóvenes perderán la oportunidad de trabajar en las tiendas en los próximos tres años, en línea con la amenaza de nuevas políticas fiscales que suprimen las principales calles comerciales en el Reino Unido.

El gigante minorista advierte la pérdida de oportunidades de trabajo para los jóvenes

Hace algún tiempo, los gigantes minoristas como Marks & Spencer, Tesco, Sainsbury’s y Primark advirtieron que habría menos vacantes de trabajo para los jóvenes.

La Alianza de Trabajo Minorista, que también incluye ASDA y Morrisons, dijo que existe el peligro de que se puedan perder oportunidades para los jóvenes. «Instamos al gobierno a proteger grandes tiendas físicas, para evitar el cierre de esta oportunidad y crear una generación perdida», dijo un portavoz, dijo el Telegraph del Reino Unido, miércoles 27 de agosto de 2025.

Agregaron, muchos trabajos minoristas de nivel para principiantes estaban en grandes tiendas en el centro de la ciudad. Sin embargo, estas tiendas son en realidad los más riesgosos obligados a cerrar debido a los cambios en los aranceles comerciales planificados por el gobierno.

Un millón de jóvenes desempleados

La poda de trabajo de nivel inicial empeorará aún más la lucha británica al incluir a más jóvenes en el mundo del trabajo. Los últimos datos muestran que casi un millón de personas de 16 a 24 años no funcionan, no asisten a la escuela y no asisten a la capacitación.

El Centro de Justicia Social (Centro de Justicia Social) reveló que esta cifra aumentó en casi 200,000 desde Pandemi, a 948,000 personas.

La nueva amenaza fiscal desencadena la preocupación de la preocupación

Esta última advertencia surgió cuando el canciller se preparó para lanzar un nuevo impuesto sobre impuestos por valor de £ 1.7 mil millones contra grandes tiendas. Esto plantea una preocupación de que el plan acelere la disminución de la carretera de compras principal.

La reforma planeada por Rachel Reeves fomentará un aumento en los aranceles comerciales para grandes almacenes, supermercados y tiendas con grandes edificios. Este cambio ocurrió solo unos meses después de que el sector minorista se vio afectado por una ola de aumento en los costos laborales, cuando el canciller aumentó el salario mínimo y aumentó la contribución del seguro nacional a los empresarios.

Aumenta la incertidumbre, el poder adquisitivo

Esta condición se suma a las preocupaciones sobre la seguridad laboral en toda Gran Bretaña. Los analistas de Deutsche Bank dijeron que los consumidores se sienten cada vez más en riesgo de perder empleos.

En el índice de miedo en el Reino Unido, los analistas mencionan que el público en general es más pesimista sobre la seguridad de su trabajo en el futuro. ASDA también publicó datos de que los ingresos del hogar de clase media en el Reino Unido cayeron por primera vez en dos años debido a la presión de los precios de los alimentos, la bebida y el transporte.

La inflación también alcanzó el nivel del 3.8 por ciento en julio, el más alto desde enero de 2024. «Aunque se espera que los salarios aumenten durante el resto de este año, la inflación que continúa siendo alta continuará presionando el poder adquisitivo», dijo Sam Miley, del Centro de Investigación Económica e Empresarial.

El aumento de precios también llegó a los jubilados. El efectivo disponible para gastos por jubilados durante cuatro meses consecutivos, cada vez más redujo su sala de consumo.