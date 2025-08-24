No solo Emil Audero, esta es la estrella principal de Cremonse cuando se le surgen AC Milan

VIVA – Emil Daring adoraron a los amantes del fútbol del final de la patria Cremonés Historia de los registros en la Serie A 2025/26. Portero Equipo nacional Indonesia se desempeñó brillantemente al llevar a su equipo a derrocar AC Milán de San Siro.

Cremonese ganó con éxito una estrecha victoria por 2-1 sobre el Rossoneri en el partido el sábado por la noche a la hora local. Este resultado talló una nota especial, porque por primera vez pudieron conquistar a Milán en casa.

Según los datos de OPTA, anteriormente Cremonese había ganado en el San Siro, pero sucedió en 1992 cuando se enfrentó al Inter de Milán. Esta vez, fue el turno de Milán para ser una víctima.

Detrás de la histórica victoria, Emil Audero se puso de pie como el último muro. Hizo una serie de salvamentos cruciales, incluida la frustración de la oportunidad de oro del anfitrión que podría haber hecho que un puntaje terminó en un empate.

La brillante actuación de Audero hace que la línea de fondo de Cremonese sea más segura. Cada ataque de Milán se puede silenciar bien gracias a la calma del portero debajo del bar.

Sin embargo, no solo Emil Audero se desempeñó brillantemente en el partido. Además de él, también está Federico Bonazzoli. Fue él quien determinó la victoria de Cremonese con su hermoso gol en el minuto 61.

Anotó un hermoso gol a través de una patada de Salto que no pudo anticipar por Mike Maignan. Fue su primer gol en su partido de debut con Cremonese después de ser traído a Salernitana al comienzo de esta temporada.