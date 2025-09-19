No solo eliminar al director, el alcalde Prabumulih Arlan también mutó a 18 personal médico a áreas remotas

PrabumulihVIVA – número Alcalde Prabumulih, ArlaÚltimamente sigue estando en el foco público. Después de estar lleno de gente con la eliminación del jefe de SMPN 1 Prabumulih que fue viral en las redes sociales, su historial también fue coloreado por otra controversia, a saber. personal médico a áreas remotas en julio de 2025.

Leer también: 4 Controversia al alcalde de Arlan Prabumulih, desde mostrar 4 esposas a su hijo trajo un automóvil a la escuela



Caos de eliminación Director de escuela Smpn 1 prabumulih

La polémica sobresalía a principios de septiembre de 2025, cuando se dijo que el jefe de Prabumulih 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah, fue retirado de su posición después de reprimir al funcionario del funcionario que fue encontrado que llevaba un automóvil a la escuela. Este caso inmediatamente atrajo la atención pública después de que el video de Roni lloró ampliamente circulando en las redes sociales, seguidas de grabaciones de docenas de estudiantes que lloraron para dejarlo ir.

Leer también: Walkot Prabumulih estará sujeto a sanciones de Gerindra después de un copot viral, el principal





Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

El público también evaluó que el evento era una forma de protesta contra las decisiones que se consideraban injustas. El problema era calentarse después de que se desarrolló la narración de que la eliminación se llevó a cabo porque Roni reprendió al hijo de Arlan.

Leer también: Llamado al Ministerio del Interior después de que el director se desalojara, esta es una sanción para Prabumulih Walkot



Sin embargo, Arlan negó la acusación. «No es cierto que me quité. Acabo de dar una reprimenda, no retirada de la posición del director», dijo Arlan.

También enfatizó que la noticia de su hijo trajo un automóvil a la escuela no era cierta. «De hecho, mi hijo fue escoltado a la escuela, sin conducir su propio automóvil», dijo.

El jefe de la Oficina de Educación de Prabumulih, un Darmadi, también dio una explicación. Según él, la transferencia de la posición se llevó a cabo como una forma de refresco porque Roni había estado en el cargo durante más de 10 años. Sin embargo, en medio de calentar la polémica, Arlan finalmente transmitió una disculpa al público.

«Yo, como alcalde, transmití una disculpa a Pak Roni y toda la comunidad», dijo.

Este caso recibió atención nacional después de que el asistente del presidente Prabowo Subianto, Rizky Irmansyah, intervino a través de su cuenta personal de Instagram. Afirmó que la eliminación fue cancelada y Roni regresó al servicio en la escuela original.

El propio Roni respondió a esta situación con calma. Dijo que el video viral que circulaba ocurrió espontáneamente y enfatizó que estaba listo para volver a llevar a cabo sus responsabilidades.

18 trabajadores de salud fueron transferidos a áreas remotas

Otra controversia que arrastró el nombre de Arlan ocurrió el 24 de julio de 2025. En ese momento, su hijo sufrió una lesión en la cabeza y se dijo que necesitaba una cirugía de emergencia. Arlan y su esposa llevaron al niño al hospital Ar Bunda Prabumulih por la noche.

Sin embargo, los servicios recibidos se consideran lentos. Se dice que el cirujano a cargo se niega a llevar a cabo la operación de inmediato y sugiere que la acción toma a la mañana siguiente.

Molesto con la situación, Arlan llevó a su hijo al hospital Pertamina Prabumulih. En el hospital, el servicio fue más rápido. Su hijo inmediatamente se sometió a una cirugía y recibió 12 puntos de sutura.

Como resultado de este caso, 18 trabajadores de salud en el Hospital Ar Bunda fueron trasladados a áreas remotas. De hecho, algunos de ellos también se llaman discapacitados. Esta situación se ha discutido en la reunión de DPRD de Prabumulih junto con el fundador y propietario del Hospital Ar Bunda, el Dr. H Abdul Rachman Spog MM, así como la gestión del hospital para aclarar el presunto rechazo de los servicios médicos a los hijos del alcalde.