No sólo el sector financiero, BNI brinda evidencia de apoyo al desarrollo de la industria creativa nacional

Jacarta – PT Bank Negara Indonesia Tbk o BNI confirma su compromiso de apoyar el desarrollo economía creativo nacional. Una de ellas es mediante el apoyo a la película Timur, el primer trabajo del director Iko Uwais, que se proyectará simultáneamente en los cines indonesios a partir del 18 de diciembre de 2025.

El secretario corporativo de BNI, Okki Rushartomo, dijo que el apoyo de BNI a las películas orientales es parte del compromiso de la compañía de fomentar el sector de la economía creativa como fuente de nuevo crecimiento, así como un foro para desarrollar jóvenes talentos nacionales.

“Industria El cine tiene un papel estratégico en la creación de impactos económicos y sociales, desde empoderar el talento local hasta fortalecer el ecosistema de la economía creativa. «BNI apoya a Timur como el trabajo de los niños de la nación que tiene el potencial de proporcionar valor añadido e inspiración a la generación más joven», dijo Okki en una declaración escrita el domingo 14 de diciembre de 2025.

Por parte del creador, Productor ejecutivo Timur Raffi Ahmad valora que esta película tiene la fuerza de una historia relevante con valores universales y está respaldada por una auténtica calidad de producción. «Esta película transmite fuertes valores de familia y hermandad y merece ser vista por la comunidad en general», afirmó.

Lo mismo dijo otra productora ejecutiva, Nagita Slavina, quien dijo que el proceso creativo de Timur implicó la colaboración con talento local con gran entusiasmo. Según él, la respuesta positiva de los espectadores al ver la serie en grupo es un fuerte indicador de que esta película es capaz de tocar emociones y ser entretenida.

La respuesta del público en varias ciudades también mostró aprecio por la calidad de la coreografía de lucha característica del equipo Uwais y la profundidad emocional de la historia. Este entusiasmo enfatiza el potencial del sector cinematográfico como parte importante de la cadena de valor de la economía creativa nacional, desde la producción hasta el consumo de entretenimiento.

A través del apoyo al Este, BNI enfatiza su papel como agente de desarrollo que no solo se centra en el sector financiero, sino que también fomenta activamente el crecimiento de sectores productivos basados ​​en la creatividad y la innovación.

Con proyecciones nacionales a partir del 18 de diciembre de 2025, se espera que las películas de Timur puedan fortalecer la competitividad de la industria cinematográfica indonesia y enfatizar la economía creativa como un nuevo motor de crecimiento.

El apoyo de BNI también se materializa a través de una serie de actividades promocionales en forma de encuentros y visitas grupales en varias grandes ciudades. Esta serie de actividades se llevó a cabo los días 13 y 14 de diciembre de 2025 en Surabaya, Semarang y Bandung y recibió una respuesta entusiasta del público.