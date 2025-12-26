No sólo el salario o la carga de trabajo, una investigación revela que la razón principal por la que los empleados renuncian es un ambiente de trabajo tóxico

Yakarta, VIVA – Hasta ahora, muchas empresas han pensado que la forma más eficaz de retener a los empleados de alto rendimiento es aumentar los salarios o las bonificaciones. Sin embargo, esta suposición no es del todo correcta: varios estudios globales muestran que los factores materiales ya no son la razón principal por la que alguien permanece en una empresa.

Lea también: ¿Tienes un jefe que no sabe nada? ¡Cuidado, tal vez estés lidiando con el síndrome de Dios!



Este fenómeno no es sólo una queja personal o una cuestión generacional. Diversas instituciones de investigación internacionales han demostrado que la calidad de las relaciones humanas en el lugar de trabajo tiene una influencia mucho mayor en la lealtad de los empleados que el monto del salario que reciben cada mes.

Uno de los estudios más completos fue realizado por MIT Sloan Management Review a través de un informe titulado “Tóxico La cultura está impulsando la gran renunciaEsta investigación analiza datos de millones de empleados de diversos sectores.

Lea también: Investigación dice que los beneficios de trabajar desde casa pueden equivaler a un aumento salarial del 15 por ciento, aquí está la explicación



El resultado cultura laboral Se ha demostrado que los factores tóxicos influyen 10,4 veces más en la decisión de un empleado de marcharse que los factores de compensación. Muchos trabajadores incluso están dispuestos a mudarse a empresas con salarios más bajos, siempre y cuando consigan paz mental y ambiente de trabajo que es más saludable.

Los conflictos entre compañeros de trabajo desencadenan el agotamiento

Lea también: ¿Te sientes tan infeliz que siempre quieres renunciar? Tenga cuidado, podría experimentar bastante craqueo



El problema no se limita a la política de gestión. Las relaciones con los compañeros de trabajo también juegan un papel crucial. Gallupen el informe Estado del lugar de trabajo globalafirma que el apoyo social en la oficina es uno de los antídotos más eficaces contra el estrés laboral.

En cambio, la investigación Asociación Americana de Psicología en Encuesta de Trabajo y Bienestar muestra que el estrés resultante de conflictos interpersonales, como compañeros de trabajo a quienes les gusta menospreciar, menospreciar o intimidar, tiene un impacto más serio en salud mental en comparación con la presión objetivo o la carga de tarea.

La presión del trabajo finalmente tiene una fecha límite. Sin embargo, tener que lidiar con compañeros de trabajo tóxicos todos los días crea un estrés prolongado sin certeza de cuándo terminará.

El impacto negativo también se siente directamente para la empresa. Revisión de negocios de Harvard señaló que la presencia de uno trabajador tóxico por sí solo puede reducir la productividad de un equipo o departamento entre un 30 y un 40 por ciento. El efecto es contagioso y perjudicial para la dinámica laboral general.

Datos de Sociedad para la gestión de recursos humanos también fortalece estos hallazgos. Se dice que la mala cultura laboral ha costado a las empresas de todo el mundo miles de millones de dólares debido a los altos costos de contratación para reemplazar a los empleados que deciden irse por su salud mental.