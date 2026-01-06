No sólo el precio del oro, la plata también subió tras el arresto de Maduro

Jacarta – Desarrollos en Venezuela convertirse en el foco principal de los actores del mercado. La detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, acompañada de las agresivas declaraciones del mandatario COMO Donald Trump, crea una nueva incertidumbre que se extiende a los mercados globales.

Como resultado, la demanda de metales preciosos aumentó marcadamente, con perak registró un importante aumento de precios a principios de semana.

Lanzando desde barronesEl martes 6 de enero de 2026, los inversores globales recurrieron a los activos clásicos de refugio seguro en sus operaciones del lunes pasado. Esto impulsa el aumento precio de la plata y fortalecer otros activos defensivos.

La medida del presidente Donald Trump para derrocar al presidente venezolano Nicolás Maduro añade un elemento de riesgo geopolítica nuevo en el mercado a principios de año. El arresto y la extradición de Maduro, así como la promesa de Trump de “administrar” Venezuela y las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, generaron temores de perturbaciones en los mercados energéticos globales.

No sólo Venezuela, las amenazas del gobierno estadounidense también se dirigen a Cuba y Colombia. Nel Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics, evalúa que este acontecimiento puede leerse desde dos puntos de vista geopolíticos.

“Si bien esto podría leerse como un cambio hacia un enfoque más abierto en la gestión de las relaciones geopolíticas a nivel regional, con Estados Unidos ejerciendo un mayor control sobre los acontecimientos en su propia región, es igualmente posible interpretar estos eventos a través del lente de las relaciones fracturadas entre Estados Unidos y China”, dijo.

“Venezuela ha sido el aliado más firme de China y Rusia en América Latina, una posición que ha causado malestar en todo el espectro político en Washington”, añadió Nel.

En medio de este conflicto, los precios de la plata aumentaron bruscamente a medida que aumentó la demanda de activos de refugio seguro en medio de la incertidumbre global. Se registró que el precio de la plata aumentó un 7,9 por ciento a 76.657 dólares estadounidenses por onza o el equivalente a Rp. 1,28 millones por onza.

Este aumento en los precios de la plata coincidió con crecientes preocupaciones del mercado sobre la posible escalada de conflictos geopolíticos más amplios. Además de la situación en Venezuela, los inversores también están atentos al riesgo de una creciente presión política y militar china sobre Taiwán, lo que una vez más se ha sumado al sentimiento de cautela en los mercados globales.