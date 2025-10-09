No sólo el interés, este es el peligro de la usura que muchas veces no se percibe

Jacarta -En la vida cotidiana, términos riba Aparece con frecuencia, especialmente para aquellos de ustedes que desean comprender los principios financieros. islam. Mucha gente puede estar familiarizada con la práctica. préstamo Hay interés en el sistema financiero moderno, pero no todos entienden sus implicaciones desde una perspectiva legal islámica.

Lea también: Celine Evangelista revela cómo se siente moverse, ¿afecta su trabajo?



Comprender la usura es muy importante para mantener la equidad en las transacciones y evitar prácticas que perjudiquen financieramente a otras partes.

Además de la ley islámica, la usura también tiene sus propios impactos sociales y económicos. Las transacciones financieras justas y transparentes son la base de las enseñanzas islámicas, por lo que la práctica de prestar dinero a un interés excesivo se considera perjudicial para los prestatarios y tiene el potencial de causar desigualdad económica.

Lea también: El detonante que hizo arrepentirse a Ivan Gunawan, admite que nunca ha rezado las oraciones del viernes ni ha ayunado durante 43 años



¿Qué es una usura?

Lea también: Andre Taulany no pudo separarse de su esposa tres veces, ¿cuáles son las condiciones para el divorcio en el Islam?



Lingüísticamente, usura significa «adición» o «crecimiento». En el contexto de las finanzas islámicas, la usura se refiere a ganancia dinero adicional obtenido al pedir dinero prestado sin un intercambio justo de valor.

En otras palabras, el prestamista recibe una ganancia fija sin riesgo ni contribución al negocio del prestatario. Este tipo de práctica se considera injusta porque los beneficios se obtienen unilateralmente.

¿Por qué está prohibida la riba en el Islam?

Según informa Investopedia, la prohibición de la usura se basa en los principios de justicia social y económica. La práctica de la usura se considera explotación, porque el prestamista obtiene ganancias sin asumir el riesgo, mientras que el prestatario soporta toda la carga financiera.

Un sistema como este es contrario a las enseñanzas islámicas que enfatizan la igualdad, la asistencia mutua y el compartir riesgos en cada transacción financiera.

Además, la usura puede empeorar la desigualdad social. Las personas que están atrapadas en deudas con intereses elevados a menudo experimentan dificultades financieras, mientras que los prestamistas siguen obteniendo ganancias.

Esta condición no sólo perjudica a las personas, sino que también causa una inestabilidad económica más amplia.

Alternativas financieras de la Sharia

Para evitar la práctica de la usura, el Islam fomenta el uso de un sistema financiero basado en la participación en los beneficios, el alquiler y la compra y venta con márgenes de beneficio claros. Algunos ejemplos son los métodos mudharabah, musyarakah, ijarah y murabahah.

Este sistema garantiza que todas las partes compartan los riesgos y beneficios de manera justa, al tiempo que minimiza el potencial de explotación.

La prohibición de la usura en el Islam no es sólo una norma legal, sino que forma parte de los esfuerzos por crear un sistema económico justo, transparente y sostenible.