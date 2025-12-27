No solo EA Sports FC, este es un juego de fútbol cada vez más popular entre los jugadores.

Jacarta – Aunque EA Sports FC todavía se considera juego fútbol americano La simulación más popular del mundo, interés. jugador ahora se ha extendido cada vez más a otros títulos que ofrecen experiencias diferentes e interesantes. No sólo se trata de gráficos realistas y licencias oficiales del club, las variaciones en el juego son ahora una de las razones. jugador buscando alternativas a esta gran franquicia.





1. eFootball: alternativa gratuita centrada en Internet

eFootball, que es un desarrollo de Pro Evolution Soccer de Konami, continúa ganando atención por su modelo gratuito y centrándose en fósforo competitivo en tiempo real en línea. Este juego está disponible en varias plataformas, incluidas PC y consolas, y ofrece actualizaciones periódicas de contenido que reflejan el desempeño de jugadores y equipos reales en el mundo del fútbol.

Aunque no tiene una licencia completa como EA Sports FC, eFootball sigue siendo una opción atractiva para los jugadores que quieren jugar gratis pero aún así experimentar el fútbol moderno.

2. Revancha: “Rocket League con fútbol”

Rematch, un juego lanzado el 19 de junio de 2025, ofrece un enfoque único del género del fútbol. En lugar de controlar a un equipo completo, los jugadores controlan a un jugador en una partida de 5 contra 5 desde una perspectiva en tercera persona. Este juego se ejecuta a un ritmo rápido y enfatiza la coordinación entre los jugadores en línea.

La beta abierta en Steam registró más de 100 mil jugadores simultáneos, lo que indica un gran entusiasmo inicial por parte de la comunidad de jugadores. Esta jugabilidad innovadora significa que a menudo se hace referencia a Rematch como “Rocket League pero con piernas”, una comparación que refleja la emoción del juego.

3. Inazuma Eleven: Victory Road: RPG de fútbol con una historia profunda

A diferencia de las simulaciones realistas, Inazuma Eleven: Victory Road combina elementos de RPG con fútbol. Este juego viene con una narrativa fuerte y personajes que se desarrollan a medida que avanza el partido, brindando una experiencia diferente a los juegos de fútbol convencionales.

La propia serie Inazuma Eleven ha sido popular durante mucho tiempo gracias a su combinación de historia, estrategia y acción en el campo. Esta última versión incluso se expandió a más plataformas, incluida la PC, fortaleciendo su base de fans.