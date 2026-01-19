No solo computadoras portátiles, la forma en que Acer lucha contra la amenaza de los desechos electrónicos en Indonesia

Jacarta – Pilas residuos electronicos o residuos electrónicos es un serio desafío en Indonesia. Residencia en Monitor mundial de residuos electrónicos 2024producción residuos electrónicos creciendo cinco veces más rápido que la capacidad mundial de reciclaje.

Una tendencia similar se produjo también en Indonesia, donde las reservas residuos electrónicos se estima que aumentará de 2,1 millones de toneladas en 2023 a 4,4 millones de toneladas en 2030. Esta condición representa una amenaza real para el medio ambiente, la salud y la sociedad.

En un esfuerzo por fomentar una gestión de residuos electrónicos cada vez más compleja, Acer Indonesia logró recolectar más de 3 toneladas residuos electrónicossuperando el objetivo inicial de 2 toneladas.

El presidente y director de Acer Indonesia, Leny Ng, cree que la tecnología, la responsabilidad y el cuidado pueden ir de la mano.

«No sólo protegemos la naturaleza hoy, sino que también dejamos un futuro a las generaciones futuras», afirmó el lunes 19 de enero de 2026.

Acer Indonesia recogió más de 3 toneladas de desechos electrónicos o desechos electrónicos.

Completo residuos electrónicos La cantidad recolectada es gestionada por un socio gestor oficial, para garantizar que el proceso de reciclaje y destrucción se lleve a cabo de forma segura, responsable y en línea con los principios de sostenibilidad ambiental.

Para crear conciencia sobre la conservación del medio ambiente desde una edad temprana, Acer Indonesia también impartió formación en cinco escuelas y madrasas, en la que participaron 250 estudiantes, para proporcionar una comprensión de los impactos y las prácticas de clasificación. residuos electrónicos en el entorno que los rodea, así como su papel como agentes de cambio.

Acer Indonesia también ha plantado 2.000 plántulas de árboles como continuación de las contribuciones públicas en la recaudación. residuos electrónicos.

Este programa es parte del fortalecimiento de un enfoque integrado de economía circular, aumentando la capacidad de absorber dióxido de carbono (CO2) y ayudando a prevenir la degradación de la tierra y reducir el riesgo de desastres ambientales en el futuro.