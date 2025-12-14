¡No sólo compensación! Este es el cálculo de 1.650 millones de IDR en restitución por el caso Prada Lucky

Jacarta – Caso de abuso que llevó a la muerte Prada Suerte entrando en una etapa importante. El fiscal militar III-14 Kupang exigió el pago de 22 acusados restitución por un valor de 1.650 millones de IDR para familia víctima como forma de rendir cuentas de sus acciones.

Estas demandas fueron leídas en el juicio de lectura de demandas en el Tribunal Militar III-15 Kupang, East Nusa Tenggara (NTT). Este paso recibió el reconocimiento de la Agencia de Protección de Víctimas y Testigos (LPSK).

El vicepresidente de LPSK, Antonius PS Wibowo, evaluó que la exigencia de restitución refleja la parcialidad del sistema judicial hacia los derechos de las familias de las víctimas, especialmente en los casos penales militares.

«Este valor incluye el salario proyectado de la víctima hasta la edad de jubilación, así como las necesidades de vida hasta la esperanza de vida promedio en la región NTT», dijo Antonius PS Wibowo, en su declaración del domingo 14 de diciembre de 2025.

Según los cálculos de LPSK, el valor de la restitución propuesta alcanzó los 1.650.379.008 IDR. La restitución se imputó a los 22 acusados ​​y se presentó en tres expedientes separados, a saber, los números 40-K a 42-K/PM.III-15/AD/X/2025.

«Esta demanda confirma la posición de la víctima en el sistema de justicia penal militar como un sujeto jurídico que tiene derecho a recuperarse», dijo Antonius.

También dijo que el panel de jueces de este caso podría tomar como referencia la Decisión de Casación Número 213/K/Mil/2025. La decisión de la Corte Suprema, leída en septiembre de 2025, condenó previamente al acusado en el caso del tiroteo contra un jefe de alquiler de automóviles a pagar una restitución por valor de cientos de millones de rupias.

Según Antonius, la aplicación de esta demanda de restitución también muestra que los principios de la justicia restaurativa han comenzado a implementarse en el sistema de justicia militar.

«Donde la responsabilidad penal no sólo toma la forma de castigo, sino también la obligación legal de reparar los daños y pérdidas causados ​​por actos delictivos», afirmó Antonius.

En este caso, la madre de Prada Lucky, que tiene el estatus de protección LPSK, ha recibido una serie de servicios de protección. Estos servicios incluyen facilitar el cálculo de la restitución, cumplir con los derechos procesales, asistencia médica y rehabilitación psicológica.

Desde que comenzó a manejar el caso, LPSK ha brindado atención proactiva aproximadamente una semana después de la muerte de Prada Lucky. El equipo de LPSK fue directamente a Nagekeo Regency, Ende Regency y la ciudad de Kupang para comunicarse con la familia de la víctima, recopilar información y coordinar con los agentes del orden.