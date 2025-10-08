No solo carbón, las organizaciones religiosas también pueden gestionar las minas de níquel y estaño.

Jacarta – Viceministro Recursos de energía y minerales (EMR) Yuliot Tanjung dijo que el gobierno abrió oportunidades para organizaciones comunitarias (organización de masas) Religiones, cooperativas, así como pequeños y medianos empresarios (UKM) que administran minas minerales, como níquelestaño y bauxita.

Leer también: ESDM a estaciones de servicio privadas: ¿Quiere estar vacío hasta fin de año o estar de acuerdo con Pertamina?



«Sí (administrar el níquel)», dijo Yuliot después de la firma del MOU por parte del Ministro de Recursos Energéticos y Minerales y el Ministro de KP2MI en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.

Yuliot dijo que en la regulación presidencial número 76 de 2024, que es una enmienda al número de regulación presidencial 70 de 2023 con respecto a la asignación de tierras para el acuerdo de inversión, organizaciones religiosas limitado a gestionar solo carbón.

Leer también: Purbaya critica a Bahlil con respecto a los subsidios, Golkar: Dtsen debe ser sincronizado



Sin embargo, con la emisión de la regulación gubernamental (PP) número 39 de 2025, que es la segunda enmienda al PP número 96 de 2021 con respecto a la implementación de actividades comerciales minerales y mineras de carbón, estas restricciones se abrieron.

«Esto es para el futuro, esto también se abrirá para productos (minerales) más tarde», dijo Yuliot.

Leer también: ESDM abre la voz con respecto a las estaciones de servicio privadas que cancelan las compras de Pertamina Fuel



La regulación del gobierno (PP) número 39 de 2025 enfatiza el papel de las cooperativas en el sector minero a través de una serie de artículos importantes.

Uno de ellos es el Artículo 26C, que regula que la verificación administrativa con respecto a la legalidad y la membresía de las cooperativas es llevada a cabo por el Ministro a cargo de los asuntos cooperativos, como base para dar prioridad a las cooperativas.

Además, el Artículo 26E establece que, en base a los resultados de la verificación, el Ministro puede emitir la aprobación para otorgar áreas de permisos comerciales mineros (WIUP) para minerales o carbón metálicos de manera prioritaria a través del sistema OSS.

Mientras tanto, el artículo 26F estipula que las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas (UKM) tienen derecho a WIUP con un área máxima de 2.500 hectáreas.

En el artículo 26f párrafo (2), se afirma que el área de Mineral Metálico WiUp o Coal WiUp para entidades comerciales propiedad de organizaciones comunitarias religiosas, se otorga a un máximo de 25,000 (veinticinco mil) hectáreas para WIUP mineral metálico; o un área máxima de 15,000 (quince mil) hectáreas para carbón WiUp. (hormiga)