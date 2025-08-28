No solo 1 resulta que hay 2 Ojols que fueron aplastados por autos tácticos policiales, 1 crítico y 1 muerto

Yakarta, Viva – El alboroto de la manifestación alrededor del edificio del Parlamento Indonesio, Central Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025, dejó profunda tristeza.

Dos taxistas de motocicletas en línea (OJOL) se convirtieron en víctimas después de que un automóvil táctico Brimob condujo rápido para romper a la multitud en el área de Pejonpongan, Tanah Abang.

En el video aficionado que circula en las redes sociales, está claro que un conductor de Ojol cayó a la carretera y fue aplastado por el vehículo. El sonido de los gritos de los residentes se escuchó cuando la víctima fue aplastada.

El auto táctico de la policía se había detenido por un momento, pero luego condujo nuevamente y regresó para atropellar el cuerpo del conductor de Ojol que había estado mintiendo.

La información que se distribuyó ampliamente en las redes sociales dijo que había dos víctimas de OJOL en el incidente. Un sobreviviente llamado Umar, de Sukabumi. En una grabación, fue visto acostado en el hospital con condiciones conscientes.

Mientras tanto, se conoce el número de muertos Affan kurniawan. Según la información que circula, Affan murió después de recibir tratamiento en el hospital. La subida del cuerpo del cuerpo que ha sido envuelta en una tela verde fortalece esta triste noticia.

Los compañeros colegas de OJOL están llenos de condolencias en varias plataformas de redes sociales. «Alhamdulillah, llamada Pak Umar, todavía está siendo tratada. Pero hay otros colegas que murieron después de ser aplastados por los autos Baracuda. ​​Ojalá el difunto Husnul Khotimah», escribió una de las cuentas de la comunidad de Ojol.

Hasta que se revelara esta noticia, la policía y Brimob no han proporcionado información oficial relacionada con la supuesta participación de automóviles tácticos en la caída de la vida.

Mientras tanto, los ciudadanos instaron a la transparencia y la aclaración del aparato para este incidente. Las olas de las críticas continúan surgiendo, especialmente de la comunidad de Ojol que se siente perdida a uno de sus colegas.

La tragedia frente al Parlamento de Indonesia el 28 de agosto de 2025 no solo dejó el caos, sino que también dejó una herida profunda para las familias de las víctimas y la comunidad de taxistas de motocicletas en línea. El público ahora está esperando una declaración oficial de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre los eventos que desencadenaron este amplio foco.