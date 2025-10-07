¡No siempre suave! 7 jugadores naturalizados que fueron considerados fallidos en el equipo nacional indonesio

Yakarta, Viva – Programa naturalización a menudo un atajo para fortalecer Equipo nacional indonesio. Se espera que varios jugadores de sangre extranjera puedan elevar los logros rojos y blancos en el ámbito internacional.

Sin embargo, no todo salió bien. Algunos jugadores naturalizados realmente no lograron cumplir con las expectativas públicas. Algunos aparecen por debajo del estándar, algunos viajes sobre casos o tienen dificultades para adaptarse.

La siguiente es una serie de jugadores naturalizados que se considera que falla con el equipo nacional de Indonesia:

1. Tonnie Cusell



El equipo nacional indonesio naturalizó a los jugadores, Tonnie Cusell y Jhonny Van Beukering

El mediocampista de sangre holandesa se naturalizó en 2012 y se había desempeñado en la Copa AFF 2012. A pesar de venir con el jugador de etiqueta Eredivisie, su apariencia estaba lejos de las expectativas. Cusell no pudo tener un gran impacto y una carrera en el equipo nacional rápidamente se desvaneció.

2. Sergio Van Dijk



Jugador del equipo nacional indonesio, Sergio Van Dijk. Foto : Entre fotos/Praseteto Utomo

El ex delantero de la A-League había hecho el público optimista cuando se convirtió oficialmente en ciudadano en 2013. Sin embargo, de seis partidos con el equipo nacional indonesio, solo anotó un gol. Van Dijk se considera incapaz de adaptarse al estilo de juego del equipo y finalmente eliminado del equipo.

3. Jhonny Van Beukering

El nombre Jhonny había robado la atención cuando se naturalizó antes de la Copa AFF 2012. Desafortunadamente, su actuación en el campo fue lejos de ser impresionante. Parecía lento e improductivo. Después de eso, su carrera disminuyó y había tropezado con un caso en los Países Bajos.

4. Bio Paulin



Persipura Jugador Bio Paulin Foto : Vivabola/Anhar Rizki Affandi

El defensor de Camerún se convirtió oficialmente en ciudadano indonesio en 2015 y se espera que sea un pared resistente en la línea de fondo del equipo nacional. Desafortunadamente, Bio solo apareció una vez defendiendo a Indonesia. Su actuación no fue como se esperaba y era mejor conocido como un jugador duro a nivel de club en lugar del equipo nacional.

5. Ruben Wuarbonaran



Ruben Wuarbanaran Foto : Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis

Ruben fue incluido en la ola inicial de descendientes que fueron naturalizados antes de los Juegos SEA 2011. Sin embargo, no pudo penetrar en el equipo principal y rara vez apareció. Las lesiones y la competencia feroz lo hicieron nunca brillar en el nivel del equipo nacional.

6. Kim Jeffrey Kurniawan

A pesar de tener buenas técnicas y una alta ética de trabajo, Kim no tuvo muchas posibilidades en el equipo nacional. Las altas expectativas del público no son comparables a su contribución en el campo. Finalmente fue mejor conocido por su aparición constante a nivel de club, especialmente con Persib Bandung.