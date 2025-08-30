No sean políticamente las heridas que haces

Yakarta, Viva – Ola acción que tuvo lugar frente al edificio RPD Los días 25 y 28 de agosto, 2025 abrió el espacio para las críticas al comportamiento de los políticos.

Las masas exigieron que el DPR elimine las fantásticas subsidios para sus miembros que se consideran excesivos e irrelevantes para la condición actual de la comunidad. Presidente de la Alianza de Iglesias en Indonesia (PGI), PDT. Jacklevyn Manuputty, expresó su preocupación por la situación.

Él consideró, los conflictos que surgen en la acción masiva a menudo se colocan aparato Y la comunidad que enfrenta el partido, mientras que los políticos están realmente libres de responsabilidad.

«Los políticos que actúan, las autoridades y el público cara a cara y luego se convierten en víctimas. Y como de costumbre, la mayoría de los políticos aparecen con una sonrisa frente a la cámara y el micrófono, dando un discurso y olvido», dijo citado de su cuenta de Facebook, el sábado 3025 de agosto.

Hizo hincapié en que esta nación no podía construirse con un enfoque de represión para el sonido gente. Según él, la ira pública que se canaliza en acción debe entenderse como una forma reflexión y aliento al cambio, no una amenaza.

«Esta nación debe ser construida no por represión sino reflexión. No con miedo, sino con el coraje de cambiar. La voz de la gente no debe ser silenciada, sino ser escuchada, entendida y hecho una dirección», dijo.

Manuputty también recordó que los políticos no leerían la situación por error al hacer que la ira de las personas sea una herramienta política. Consideró que los disturbios públicos nacieron de la acumulación de promesas infidelas, lesionando políticas y liderazgo negligente.

«Esperemos que los políticos no interpreten la ira de la gente como una herramienta política. No pretendan olvidar, la ira de la gente no proviene del espacio vacío. Nació de las promesas de ser traicionado, de la política que duele, del liderazgo negligente. No politice las heridas en las que se encuentra», dijo.