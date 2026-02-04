¡No se trata de papelería! La policía revela hechos sobre las razones detrás del suicidio de un niño de escuela primaria en NTT

LAVA, VIVA – La policía transmite los últimos acontecimientos sobre la trágica muerte de un niño con las iniciales YRB (10) en Ngada, East Nusa Tenggara (NTT). La política garantiza que el evento no esté relacionado con la solicitud. papeleríacomo lo discutió ampliamente el público anteriormente.

El jefe de policía de Ngada, el comisario adjunto de policía, Andrey Valentino, enfatizó que los resultados de las investigaciones en el terreno mostraron que los antecedentes del incidente estaban más relacionados con la presión psicológica de la víctima debido a que recibía frecuentemente consejos de sus padres.

«Los hechos sobre el terreno no se deben a la papelería, sino a que los padres a menudo les aconsejan. Esto se debe a que el niño no fue a la escuela varias veces en una semana debido a una enfermedad», dijo a los periodistas el miércoles 4 de febrero de 2026.

Explicó que la noche antes de que ocurriera el trágico incidente, los padres de la víctima nuevamente habían aconsejado a YRB que no jugara bajo la lluvia. Este consejo se da con el objetivo de evitar que la víctima enferme y sea expulsada de la escuela nuevamente.

«Sin embargo, puede ser que los padres den consejos, la aceptación del niño puede sentirse ofendido o algo así. Así que la historia no se debe a la papelería, sino a que a menudo su madre le aconsejaba que diera ese consejo», dijo.

Valentino destacó que según los resultados del examen realizado no se encontraron elementos de violencia en el incidente. Así lo confirmaron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la víctima.

Además, la investigación policial también confirmó que no había indicios de acoso en el entorno escolar que pudieran desencadenar el estado psicológico de la víctima. La policía concluyó que el acto de acabar con su vida se realizó por voluntad propia de la víctima.

«Podemos concluir que esto fue puramente la propia intención de la víctima de terminar con su vida de esa manera. Sin embargo, tampoco nos detuvimos, continuamos realizando investigaciones, luego también pedimos información a otros sobre los factores causales», dijo.

En su presentación posterior, Valentino también reveló los antecedentes de la familia de la víctima, que se consideraron bastante complejos. Además de las preocupantes condiciones económicas, la situación de la familia de la víctima también parece incompleta.

Se sabe que la víctima vive con su abuela. Se dice que la madre ya no estaba con el padre biológico de la víctima desde el embarazo. El propio YRB es hijo del tercer matrimonio de su madre.