No se trata de ganar, pero confiado

Yakarta, Viva – Cantante y actriz Widi Mulia Tener un mensaje importante para los padres: afilar los talentos de los niños es muy crucial. Sin embargo, enfatizó, el objetivo principal no es ganar o perder.

Por el contrario, este proceso crea apreciación del poder de lucha y fomenta la confianza en los niños. Esta estrella de cine de la familia Cemara cree que los niños se sentirán más felices al hacer las cosas que aman. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«La asistencia familiar es muy importante para fortalecer el coraje, el entusiasmo de la práctica, la competencia y la creatividad en los niños», dijo en el área de Tebet, Yakarta, martes 16 de septiembre de 2025.

Familia Dwi Sasono y Widi Mulia.

Desde su matrimonio con el actor Dwi Sasono, Widi tiene tres hijos: Dru Prawiro Sasono, Widuri Putri Sasono y Den Bagus Satrio Sasono. Compartió su experiencia en encontrar los talentos únicos de sus tres hijos.

Para Widi, la búsqueda de talento e interés comenzó con el cumplimiento de los derechos básicos de los niños, como afecto, atención, salud y disciplina.

«Nunca he forzado a un niño. El creciente interés y el talento no es porque depende de la madre y el padre, sino de ti mismo. Por ejemplo, quiero poder ser un instrumento musical, los niños deben practicar y ser consistentes», dijo.

Vio que sus tres hijos tenían un gran interés en las artes. Ella y su esposo los guiaron para aprender instrumentos musicales, que luego se convirtieron en el mundo de la actuación. Widi y DWI siempre brindan soporte completo. También les recordó a otros padres que observen a sus hijos.

«Vea y observe ese talento, si las actividades que hacen los niños, por ejemplo, cocinar lo hacen feliz. Porque la confianza del niño proviene de sí mismo no de la madre y el padre», dijo.

Traerá esta experiencia a la etapa de Yupi Good Talent 2025 (YGT). Por tercera vez, Widi estaba alineado para ser un juez y estaba listo para ver el extraordinario potencial de los 24 mejores participantes. Mostrarán talento para cantar, bailar, tocar instrumentos musicales y varias otras artes.

«A través de esta actividad, trae una memoria infantil cuando participo en la carrera. Más tarde dirigiré cómo estos niños tienen habilidades y fomentan sus intereses y talentos», dijo el personal del grupo musical AB Three. Este evento lleva el tema «De diversión a fama» y logró atraer a 10,300 registrantes.

«Brindamos apoyo y facilitamos a los niños indonesios que desean desarrollar sus talentos en varias artes. Creemos que cada niño tiene un potencial extraordinario que es digno de exhibición y desarrollado», dijo el gerente de comunicación de marketing de Pt Yupi Indo Jelly Gum TBK, Addyono H. Koloway.