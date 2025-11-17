No se trata de dinero, sería un gran beneficio si Rizky Ridho ganara el Premio Puskas 2025

VIVA -bek Persija Yakarta así como un pilar de la selección nacional de Indonesia, Rizky Ridhonominado oficialmente fifa Premio Puskas 2025 gracias a su espectacular gol ante el Arema FC en la prueba BRI Liga 1 2024-2025. Este logro inmediatamente se convirtió en el centro de atención del público, especialmente en lo que se refiere a lo que Ridho obtendría si saliera victorioso.

Mucha gente se pregunta si el Premio Puskas incluye premios económicos. De hecho, la FIFA no otorga ningún premio económico a los ganadores. Este galardón no se trata de premios monetarios, sino del máximo prestigio como máximo goleador del mundo.

Incluso sin dinero, el valor que obtiene Ridho es mucho mayor. Si gana el Premio Puskas, será nombrado mejor goleador del mundo este año. Ridho también será invitado a la noche de entrega de premios Best FIFA Football Awards y estará en el mismo escenario que futbolistas de talla mundial. La exposición internacional que recibirá seguramente será muy grande, porque los medios globales resaltarán su nombre.

Su reputación como uno de los mejores defensores jóvenes de Indonesia se disparará. Cada vez se abren más oportunidades de carrera en el extranjero, considerando que este logro es el reconocimiento oficial de la FIFA a su calidad. Su nombre quedará registrado en los archivos oficiales de la FIFA, mientras que su gol fue proyectado en diversas plataformas como uno de los mejores goles del año.



11 nominaciones al Premio Puskas de la FIFA 2025

Aún más orgulloso es que, si gana, Ridho será el primer jugador indonesio en ganar el Premio Puskas. También tiene potencial para convertirse en el segundo jugador asiático en ganar este premio, siguiendo los pasos de Muhammad Faiz Subri de Malasia en 2016. Un logro histórico que podría ser un punto de inflexión para la imagen del fútbol indonesio ante los ojos del mundo.

Ridho fue nominado gracias a su gol de larga distancia contra el Arema FC el 9 de marzo de 2025 en el estadio Patriot Candrabhaga de Bekasi. Su fuerte disparo desde el centro del campo hizo que el portero del Arema FC, Lucas Frigeri, no pudiera reaccionar. Este gol se volvió viral y recibió elogios de varios medios internacionales.

Además de ser consistente a nivel de clubes, Ridho también es una figura importante en el viaje de la selección de Indonesia en las eliminatorias para el Mundial de 2026.