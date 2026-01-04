No se transmite por televisión nacional, este es el enlace de transmisión en vivo actual del Manchester City vs Chelsea

Mánchester, VIVA – Fósforo ciudad de manchester vs Chelsea en extensión primera división Inglaterra 2025/2026 se llevará a cabo temprano esta mañana, lunes 5 de enero de 2026, a las 00.30 WIB. Este partido fue uno de los partidos interesantes de la semana 20 de la EPL que lamentablemente no se transmitió por televisión nacional como SCTV.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo para el duelo de la Premier League: Leeds United vs Manchester United



Calendario y lugar del partido

Fecha: lunes 5 de enero de 2026

Inicio: 00.30 WIB

Estadio: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Lea también: El Chelsea ha encontrado un sustituto para Enzo Maresca



Mostrando dónde y cómo mirar en vivo

Específicamente, el duelo entre Man City y Chelsea de esta noche no se transmitirá en vivo por estaciones de televisión nacionales de Indonesia como SCTV. Sin embargo, aún puedes ver el partido a través de la transmisión oficial en vivo, a saber:

Lea también: Rubén Amorim está nervioso de cara al Leeds vs Manchester United, este es el motivo



Vidio – plataforma de streaming que retransmite en directo todos los partidos de la Premier League.

Champions TV 5: otra opción para ver mediante transmisión digital.

El enlace de transmisión está disponible y se puede acceder a él directamente en Vidio de acuerdo con el cronograma de inicio.

Un vistazo a este partido

Este partido es un duelo importante para ambos equipos:

ciudad de manchester

– Jugar en casa e intentar alcanzar lo más alto de la clasificación.

– El City necesita una victoria para seguir siendo competitivo en la carrera por el título de la EPL esta temporada.

Chelsea

– Llegar al partido con espíritu de revitalización después de haber experimentado varios resultados insatisfactorios recientemente.

– El equipo se enfrenta a un gran reto para sumar puntos en el Etihad tras el despido del técnico Enzo Maresca.

Se prevé que este partido será reñido porque ambos equipos quieren mejorar su posición en la clasificación de la Premier League.

Enlace Transmisión en vivo:

Mira el partido Manchester City vs Chelsea en vivo a través de Vidio: ¡el partido está sucediendo ahora! [KLIK DI SINI]