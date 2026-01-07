No se transmite por televisión, este es el enlace de transmisión en vivo para el duelo en curso entre Burnley y Manchester United.

BurnleyVIVA – Competencia emocionante primera división entre Burnley y manchester unido en curso el jueves 8 de enero de 2025 temprano en la mañana WIB. Este duelo se disputó en Turf Moor y fue uno de los partidos que más llamó la atención de los aficionados de la Premier League.

Desafortunadamente, el partido Burnley vs Manchester United no se transmitió por televisión nacional, incluido SCTV. Para los fanáticos que quieran ver este partido en vivo, el partido solo se puede ver mediante transmisión en vivo en Vidio.

El inicio de Burnley vs Manchester United comienza a las 03.15 WIB. El Manchester United llegó con la ambición de sumar todos los puntos para mejorar su posición en la clasificación, mientras que el Burnley intentó aprovechar la ventaja de jugar en casa.

Desde el primer minuto el partido transcurrió a un ritmo alto. El Manchester United parecía dominante en la posesión del balón, pero el Burnley intentó varias veces perturbar la defensa del equipo visitante mediante rápidos contraataques.

Este partido es una prueba importante para ambos equipos, especialmente para el Manchester United, que intenta mantener un rendimiento constante en las competiciones nacionales. Mientras tanto, Burnley está decidido a robarle puntos a uno de los grandes equipos de la Premier League.

Enlace Transmisión en vivo Burnley vs Manchester United

El partido Burnley vs Manchester United se puede ver en vivo a través de la plataforma Vidio. Los espectadores deben tener una cuenta activa para acceder a las transmisiones en vivo de los partidos de la Premier League. [LINK LIVE STREAMING]

Con mucha tensión y prestigio en juego, el duelo Burnley vs Manchester United es un partido interesante que es una pena perderse.