No se transmite por televisión, este es el enlace de transmisión en vivo de Persija Jakarta vs Persijap Jepara

Jacarta – De persia Yakarta vs Persijap Jepara en extensión Superliga La temporada 2025/26 ciertamente no se transmitirá en vivo por la televisión nacional. Este partido se llevará a cabo en el estadio Gelora Bung Karno, Yakarta, el sábado 3 de enero de 2026, con hora de inicio a las 15.30 WIB.

Para los fanáticos del fútbol indonesio que quieran ver este partido en vivo, el partido Persija vs Persijap solo se puede ver a través de la transmisión en vivo de Vidio. Mientras tanto, la cadena de televisión Indosiar retransmitirá este partido en directo en diferido a las 21.00 horas.

Este duelo es importante para el Persija Jakarta, que tiene la ambición de sumar todos los puntos en casa para mejorar su posición en la clasificación. Jugando frente a su propia afición, se espera que los Kemayoran Tigers parezcan agresivos desde el primer minuto.

Por otro lado, Persijap Jepara llegó como un equipo visitante con mucha motivación para sumar puntos. Aunque sobre el papel Persija es superior, Persijap tiene el potencial de ofrecer una resistencia feroz e intentar explotar todas las brechas existentes.

Calendario Persija Jakarta vs Persijap Jepara

Competición: Superliga 2025/26

Partido: Persija Jakarta vs Persijap Jepara

Estadio: Gelora Bung Karno, Yakarta

Día/Fecha: Sábado, 3 de enero de 2026

Inicio: 15.30 WIB

Transmisión en vivo: Vídeo [LINK STREAMING]

Transmisión de televisión: Indosiar (retraso en vivo, 21.00 WIB)

A falta de retransmisiones en directo por televisión nacional, Vidio es la única opción para los aficionados que quieran ver el partido Persija vs Persijap en tiempo real el sábado por la tarde.