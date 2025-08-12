No se requiere que la comunidad use ropa tradicional al asistir a la ceremonia del 80 aniversario de la República de Indonesia en el palacio

Yakarta, Viva – Ministro de Estado (Estadersneg) Ri, dijo Prasetyo Hadi público no se requiere usar ropa tradicional si quieres unirte ceremonia El 80 aniversario de la República de Indonesia en Palacio Merdeka el 17 de agosto de 2025.

Leer también: El presidente Prabowo confirmó el 80 aniversario de Paskibraka de la República de Indonesia mañana



Prasetyo agregó, los residentes todavía tenían el espíritu de la proclamación al asistir a la ceremonia.

«Si hay una invitación oficial, esperamos usar la ropa tradicional. Pero para la comunidad, no necesitamos usar cierta ropa. Lo importante es el espíritu. El matiz es, si en casa puede tener ropa roja, hay un color rojo y blanco, usarla», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Jakta, el martes, 12 de agosto, 2025.

Leer también: Bayur Bay y las personas circundantes firman la tela blanca como una declaración de lucha agraria



Por otro lado, consideró que el entusiasmo de la comunidad era muy alto para animar el Día de la Independencia en el Palacio Merdeka. Sin embargo, se disculpó porque el Palacio del Estado no podía acomodar a la comunidad fuera del número de cuotas proporcionadas.

Leer también: El gobierno asegura el programa de asistencia social para llegar a todas las regiones de Papua



«Muchas personas están realmente entusiasmadas por querer estar presente para celebrar, pero nuevamente, debido a lugares limitados, no se puede acomodar todo», concluyó.

Anteriormente, el Palacio se sumará al 80 aniversario de la ceremonia de cumpleaños de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Central Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025.

Hay alrededor de 1,000 a 2,000 cuotas de invitación que se agregarán.

El Ministro de Estado (Menseneg), dijo Praseteto Hadi, la adición del 80 aniversario de la ceremonia de aniversario de la República de Indonesia se llevó a cabo dado el entusiasmo del público.

Un total de 8,000 invitaciones que se han abierto mediante el registro a través de View.istanapresiden.go.id el lunes 4 de agosto de 2025 se agotó.

«Así que hoy pediremos ayuda para ser paciente primero. Somos dos días de verificación, y Dios quiera, tal vez esta noche o a más tardar mañana anunciaremos que lo que he dicho hay un plan para agregar cuotas, tanto para los eventos en la mañana como en los eventos por la tarde», dijo Praseteto a los periodistas en el complejo presidencial del Palacio, Central Jakarta, el martes 5 de agosto, 2025.