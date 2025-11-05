¡No se pueden lastimar los corazones de las personas!

Jacarta – preguntó el ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, a todos. soldado TNI para proteger y respeto personas para crear una sensación de seguridad en el medio ambiente. público.

«Deben ser soldados del pueblo, deben poder unirse con el pueblo y deben poder respetar al pueblo. No deben herir los sentimientos del pueblo», dijo Sjafrie en un comunicado oficial de la sede del TNI recibido por ANTARA en Yakarta el miércoles.

Al acompañar al comandante general del TNI Agus Subiyanto a visitar el Batallón de Infantería Territorial de Desarrollo (Yonif TP) 823/Raja Wakaaka en la ciudad de Baubau, sureste de Sulawesi, el martes 4 de noviembre de 2025, Sjafrie dijo que el apoyo de la comunidad era uno de los principales factores para que el TNI pudiera existir hoy.

Por lo tanto, para mantener la continuidad de las relaciones entre la comunidad y el TNI, Sjafrie pidió a los soldados que brindaran el mejor servicio a la comunidad y se pidió a todos los soldados que no actuaran con arrogancia hasta el punto de dañar a la comunidad.

«La gente nos financia hasta que entremos en la tumba. Por lo tanto, sed devotos de la gente y ayudad a la gente que os rodea», explicó Sjafrie.

Especialmente a los soldados que sirven en Yonif TP 823 Baubau, Sjafrie les pidió que fortalezcan siempre la defensa del país y al mismo tiempo construyan la economía y la infraestructura en beneficio de la comunidad circundante.

«Nuestra zona es grande, 514 distritos repartidos por toda Indonesia. Como país que debe mantener la soberanía, tenemos la obligación de proteger un distrito con un batallón, si es necesario con dos batallones», concluyó Sjafrie. (Hormiga)