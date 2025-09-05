No se puede soportar el Corner directamente sobre el salario de una pasantía en el DPR, gritó Mayang Lucyana

Yakarta, Viva – Mayang Lucyana está presente como estrella invitada en un programa de televisión. El hermano menor del difunto Vanessa Angel originalmente estaba llegando a compartir historias sobre su experiencia de una pasantía en RPD RI, pero en cambio se convirtió en el objetivo de preguntas agudas de los anfitriones.

Inicialmente, Rian Ibram y Caren Delano tenían curiosidad sobre la información que solo puede ser conocida por Mayang mientras estaba en el edificio del Parlamento. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«¿Qué sabemos realmente?» Preguntó Rian, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

«Derrame, por favor, no conocemos al laico», agregó Caren.

Mayang luego explicó que fue colocado en el departamento de finanzas del Parlamento Indonesio.

«Sí, en realidad a pesar de que yo (aprendizaje) en la Sección de Finanzas (DPR RI), pero todavía es privacidad», dijo diplomáticamente.

Nassar y Dewi Perssik se convirtieron en «certificados de cepillado»

Respuestas cuidadosas Mayang realmente provocó sátira de Nassar.

«Oye, no cubra el Dong Mayang, tenga que ser transparente. Mayang también es un profesional que Deh (DPR RI)», dijo.

Sin detenerse allí, Nassar hizo una pregunta picante que inmediatamente provocó la bulliciosa risa.

«Mayang es la parte financiera, ¿está pagada o tomándola usted mismo como desees?» preguntó.

Mayang trató de responder firmemente.

«Soy una pasantía independiente, así que no recibo un salario», dijo.

Sin embargo, Dewi Perssik se negó a creer.

«Oh, no puedo obtener un salario, pero seguramente tengo una gran asignación. dijo.

«No», respondió Mayang.

«No mientas», exclamó Dewi Perssik y Nassar juntos, nuevamente hicieron acorralado Mayang.

Mercy Mayang

Al darse cuenta de que la atmósfera era cada vez más desfavorable, Rian trató de desviar el chat preguntando las horas de trabajo de los empleados del DPR. Pero la respuesta de Mayang, que afirmó no saber, incluso fue utilizada como material burlón por Nassar.

«Es una mentira, mentira. También dije qué, él era profesional (DPR Ri)», dijo.

La presión de la pregunta tras pregunta finalmente hizo que Mayang no pudiera detener los sentimientos.

«Astaghfirullahadzim», dijo en voz alta mientras gritaba.

Viral y lleno de ciudadanos

El momento en que la pieza fue viral en Tiktok, uno de los cuales se subió a una cuenta @aladdin_simbae inmediatamente provocó una avalancha de comentarios. Algunos ciudadanos estaban entretenidos, pero muchos también simpatizaban con Mayang.

«Básicos, los anfitriones están muy felices, Mojokin Mayang», dijo los internautas.

«El anfitrión de la pesca está buscando problemas para Mayang, afortunadamente Mayang es sabio, por lo que no lo tengo», dijo otro.

«Mayang debe ser inteligente, no quedes atrapado en sus preguntas», dijo el ciudadano.