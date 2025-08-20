No se puede jugar a Sule hasta 9 partidos, Persis Solo admite a los jugadores para enviar una apelación a la FIFA

Solo, vive – Suelo persa finalmente abrió la voz relacionada con la prohibición de actuar para 9 partidos caídos FIFA A su jugador extranjero, Fuad Dapo Sula. El club apodado Laskar Sambernyawa dijo que respetaba la decisión de la Autoridad Mundial de Fútbol, además de dar pleno apoyo al jugador que era atractivo.

Leer también: Barcelona se convirtió oficialmente en el club con la mayoría de los suscriptores de YouTube del mundo, Kangkang FIFA y NBA



El 12 de agosto de 2025, Persis recibió una carta del comité disciplinario de la FIFA relacionado con el incidente que involucró a Sule mientras fortalecía a Larne FC contra Glentoran FC en la competencia de Irlanda del Norte en la temporada 2024/2025. En la carta, la FIFA aprobó la solicitud del Comité Disciplinario de FA irlandés para expandir el alcance de las sanciones del alcance nacional para aplicarse en todo el mundo.

Es decir, la prohibición de jugar nueve partidos anteriormente solo se aplica en Irlanda del Norte ahora también se aplica a nivel mundial. Persis aseguró que las sanciones fueran efectivas desde la segunda semana de la Super League 2025/26 contra Persija Yakarta el 14 de agosto, refiriéndose a la decisión oficial de la FIFA con la decisión del código FDD-24911.

Leer también: ¡Preocuparse! Sule giró con cojera en la habitación del hotel con un tubo intravenoso



Apoye exactamente la apelación Fuad Sule

A pesar de respetar las reglas, Persis no permanece en silencio. El club se aseguró de apoyar el paso de apelación presentado por Sule a FIFA. La apelación se envió el 13 de agosto, solo un día después de la emisión de la decisión oficial.

Leer también: Declaración elegante Mauricio Souza después de que Persija mató a Persis



«Persis ha enviado una carta al Comité Disciplinario de la FIFA y también a PSSI para solicitar la confirmación del estatus de sanciones. Esperamos que Fuad Sule obtenga la mejor decisión e inmediatamente puede defender a Laskar Sambernyawa», escribió la gerencia en su declaración oficial.

Sule se disculpó

Por otro lado, Fuad Sule mostró una actitud cooperativa. El centrocampista de 27 años transmitió una disculpa a la gestión y los partidarios de Persis por la confusión relacionada con su estado de sanciones que originalmente solo era válido en Irlanda del Norte, pero luego se expandió por la FIFA al nivel global.

«Fuad se ha disculpado y aún muestra un compromiso total con el equipo. Esperamos que todos los elementos de los amantes de los Persis sigan brindando apoyo a nuestros jugadores en esta situación», dijo la gerencia.

Hope Laskar sambernyawa

Con la ausencia de Sule, Persis debe buscar alternativas en el centro del campo para los próximos nueve partidos. Sin embargo, el club enfatizó que continuará apoyando el proceso de apelación del jugador para que pueda volver a pastar más rápido.

«Esperamos que este caso pueda completarse de inmediato con buenos resultados para todas las partes, y Sule puede regresar con Laskar Sambernyawa», concluyó la declaración oficial del club.