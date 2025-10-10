¡No se puede disfrutar quien no tiene derecho!

Jacarta – Discusión sobre realeza sigue siendo una polémica hasta el día de hoy. Por lo tanto, el Ministro de Derecho de la República de Indonesia, Supratman Andi Agtas, enfatizó el compromiso del gobierno de garantizar que las regalías lleguen a quienes tienen derecho y no sean disfrutadas por las partes que no tienen derecho.

El Ministro de Derecho Supratman también explicó los esfuerzos para fortalecer el ecosistema de regalías en Indonesia. Al menos, según él, hay tres cosas importantes para mantener el ecosistema de regalías en la música. ¿Cualquier cosa? Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Primero debe haber creación. Si el trabajo es bueno, continuará a la segunda etapa, es decir, la protección legal. Una vez que se garantice la protección legal, entonces podemos entrar en la tercera etapa, es decir, la transformación y el desarrollo del sistema de ingresos», dijo en una serie de eventos en la Conferencia de Música de Indonesia (KMI), citando su declaración, el viernes 10 de octubre de 2025.

Según el Ministro de Derecho Supratman, si este ecosistema se gestiona bien, creará grandes oportunidades para los reproductores de música indonesios, cómo la industria creativa, especialmente la música, puede seguir produciendo nuevas obras a través de un sistema de protección legal y una gestión justa de las regalías. También añadió cómo el gobierno está tratando de proteger los derechos de los actores musicales.

«El gobierno está aquí para garantizar que las políticas y regulaciones apoyen un sistema justo y transparente. Este ecosistema musical también se cruza con políticas en los campos de la cultura, la economía creativa y la información y la digitalización. Por lo tanto, la cooperación interministerial es importante para fortalecer toda la cadena de valor industrial», añadió.

El Ministro de Justicia también explicó el Reglamento del Ministro de Justicia N° 27 de 2025 relativo al Reglamento de Aplicación del Reglamento Gubernamental N° 56 de 2021 relativo a la gestión de las regalías de derechos de autor de canciones y/o música que regula la distribución de funciones.

«Mi trabajo como Ministro de Derecho es brindar protección. A quienes protegemos son a quienes tienen los derechos. El primero es el compositor, el segundo es el titular de los derechos de autor y el tercero son las partes relacionadas», explicó.

El Ministro de Derecho Supratman también transmitió sus ideas sobre el Protocolo de Yakarta.

«El Protocolo de Yakarta tiene como objetivo regular el equilibrio entre los intereses de la industria y el gobierno, en este caso para representar al gobierno, protegiendo los derechos de todo el ecosistema musical en Indonesia, incluido el mundo de los medios y otras aplicaciones», dijo.