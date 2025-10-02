Yakarta, Viva – Los esfuerzos del gobierno junto con la policía para frenar los vehículos sobre dimensiones y sobre las cargas (ODOL) todavía están limitados en la etapa de socialización. Hasta ahora, la policía no ha estado funcionando de manera óptima y solo se limita a una reprimenda a los conductores.

Esto fue declarado por el Director de Aplicación de la Ley (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigadier General Faizal junto con el Jefe de Sub Dirección de Dakgar Korlantas Polri Kombes Pol Matrius, mientras asistía a la reunión de coordinación técnica (Rakornis) para el transporte de tierras en 2025.

El Rakornis fue abierto directamente por el Ministro de Transporte de Indonesia, Dudy Purwagandhi, con el tema «Colaboración estratégica y digitalización del manejo sobre vehículos dimensionales y sobre cargas para transporte de tierras seguras y seguras».

Dudy enfatizó la importancia de la participación de todas las partes para superar este problema. Según él, el problema de la pasta de dientes no puede ser resuelto por una institución.

«Todas las muertes son una pérdida invaluable. Por lo tanto, los esfuerzos para evitar violaciones de ODOL deben llevarse a cabo de manera seria, de manera consistente y continua. El éxito hacia Cero Odol 2027 exige el equilibrio de todas las partes, tanto centrales como regionales, actores comerciales y la comunidad», dijo, citado por VIVA automotriz de la policía nacional Korlantas, el jueves 2 de octubre, 2025.

En la sesión de discusión del panel, Kombes Pol Matrius explicó la estrategia de la Policía Nacional Korlantas relacionada con el manejo de la pasta de dientes. Uno de ellos es el uso de la tecnología de aplicación de la ley de tráfico electrónico (ETLE). Según él, la digitalización de la supervisión hará que el proceso sea más transparente y reducirá el potencial de violaciones en el campo.

«Con el sistema ETLE, los oficiales y los infractores no se reunieron en persona. El vehículo fue capturado por la cámara, pesado, luego los resultados fueron validados en la oficina administrativa antes de que se enviara la carta de confirmación al propietario del vehículo», explicó.

Aun así, Matrius reconoció que la policía contra Odol seguía siendo la última opción. En la actualidad, el enfoque principal aún está en la socialización y la advertencia para los conductores.

«Nosotros, la policía, no estamos orgullosos de llevar a cabo la policía, porque la aplicación es el último intento», dijo.

Además de Etle, el gobierno también ha instalado peso en movimiento (WIM) en varias carreteras de peaje. Hasta ahora hay 22 puntos WIM integrados, que constan de 8 puntos en Java y 14 puntos en Sumatra. Se espera que esta instalación ayude a detectar vehículos que están sobrecargados automáticamente.