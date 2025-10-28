No se ha demostrado que haya cometido blanqueo de dinero, ¿por qué Nikita Mirzani fue condenada a 4 años?

Jacarta – El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta lo condenó a cuatro años de prisión. Nikita Mirzani en el caso de chantaje contra la empresaria de belleza Reza Gladys, martes 28 de octubre de 2025.

La razón es que, aunque el panel de jueces declaró que no se había demostrado que Nikita hubiera cometido el delito de blanqueo de dinero (TPPU), la madre de tres hijos fue declarada culpable de otros delitos, a saber, difamación y extorsión a través de medios electrónicos. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

El juez presidente Kairul Saleh explicó en la audiencia del veredicto que la sentencia se impuso porque las pruebas del juicio demostraban que Nikita había cometido actos de extorsión contra Reza Gladys.

«El acusado fue condenado a 4 años y una multa de 1.000 millones de IDR, además de 3 meses de prisión», dijo Kairul Saleh.

Nikita Mirzani y Reza Gladys.

En su fallo, el juez enfatizó que los elementos del lavado de dinero no se cumplían porque no había pruebas suficientemente sólidas de que el dinero que Nikita recibió procediera del producto del delito que fue encubierto o desviado.

«El panel de jueces consideró que Nikita Mirzani no había sido probada legal y convincentemente por el presunto delito de blanqueo de dinero», afirmó Kairul.

Sin embargo, en el caso principal, el panel evaluó que se había demostrado que Nikita había cometido chantaje y difamación contra Reza Gladys según lo regulado en el artículo 45, párrafo (10), letra A, en relación con el artículo 27B, párrafo (2), de la Ley ITE en relación con el artículo 55, párrafo (1), del Código Penal.

Esta sentencia es más leve que la solicitud anterior del fiscal de una sentencia de 11 años de prisión por múltiples cargos, incluido el TPPU. El fiscal evaluó que Nikita y su asistente, Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, habían amenazado con difundir comentarios negativos sobre los productos de cuidado de la piel de Reza en las redes sociales si no les daban una determinada cantidad de dinero.

A partir de los resultados de la investigación, se reveló que Reza había dado Rp. 4 mil millones en cuotas a Nikita y Mail. Se dice que Nikita usó el dinero para pagar las cuotas de una casa en el área de Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

Este caso comenzó con una denuncia de Reza Gladys, propietario del grupo PT Glafidsya RMA, que se sintió amenazado por medios electrónicos. Luego, Nikita fue arrestada y detenida en el centro de detención de Pondok Bambu desde el 4 de marzo de 2025.