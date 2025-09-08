¡No se flexionen, es inútil!

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido (Secretario General) Gerindra, Sugión Revelando el contenido de una reunión cerrada entre el presidente de la República de Indonesia y el presidente general del Partido Gerindra, Prabowo Subianto con varios líderes y miembros de la facción Gerindra DPR ri.

La reunión se celebró en la residencia de Prabowo en Jalan Kertanegara IV, South Yakarta, el lunes 8 de septiembre de 2025 por la noche.

Durante la reunión, Prabowo aconsejó al legislador Gerindra que mantuviera el discurso hasta el comportamiento.

«Que los miembros de la facción del Partido Gerindra deben ser introspectivos, alertar, mantener palabras, mantener el comportamiento. También mantienen el estilo de vida para no exagerar, no lastimar al público, y puede ser una buena representación. Creo que eso es todo», dijo Sugiono a los periodistas, citados el martes 9 de septiembre de 2025.

Prabowo, continuó sugión, también pidió a los miembros de DPR Gerindra que no se comporten orgulloso Y no mostrar riqueza, especialmente en las redes sociales.

«Ese es todo el mensaje, mantener el estilo de vida, luego mantener el discurso, mantener las palabras, no ser arrogante, no presumir. ¿Cuál es el término? flexiónNo tiene sentido «, dijo.

Sugiono afirmó, si los legisladores apoyaran la dirección del presidente Prabowo, entonces fortalecería el programa gubernamental que se ha estado ejecutando en los últimos 11 meses, especialmente en la realización de la visión Eso es lo que citas.

«Lo importante es que nos centramos en cómo tener éxito en los programas gubernamentales dirigidos por el presidente Prabowo. En el mes 11 hay logros lo suficientemente altos y deben tener éxito. Tenemos la tarea de asegurar y mantener todos los programas», dijo.