No se flexione, absorbe las aspiraciones de la gente

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido (Secretario General) GolkarM. Sarmuji transmitió la dirección del presidente de su grupo, Bahlil lahadalia A todos los miembros del Partido Golkar del Parlamento Indonesio en una reunión plenaria celebrada en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Sarmuji enfatizó que Bahlil preguntó a todos legislador El Partido Golkar es aumentar la sensibilidad política y social a nivel central y regional.



Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia en el complejo del Palacio Presidencial

«La ola de protestas y manifestaciones de la comunidad en varias regiones en más de un mes debe ser una alarma para todos nosotros. Las personas están transmitiendo su ansiedad. Los miembros del DPR como representantes de la gente están obligados a ser sensibles, presentes y buscar soluciones reales», dijo Sarmuji en su declaración escrita, miércoles 10 de septiembre de 2025.

El presidente del Partido Golkar del Parlamento indonesio dijo que la tragedia de Affan Kurniawan, que fue asesinada, fue aplastada por los vehículos tácticos de Brimob como uno de los disturbios que no podía ser subestimado.

«El Partido Golkar debe apoyar a la gente, no solo con palabras, sino también con trabajo real y parcialidad en política«Dijo.

Además, Sarmuji explicó que había cuatro puntos de la dirección de Bahlil a los legisladores de Golkar. Primero, sensibilidad a aspiración gente. Se requiere que cada legislador de Golkar haga la voz de la gente como la principal brújula en el trabajo.

«No debemos ser ignorantes. Cada grito, cada queja, debe incluirse en nuestro radar y seguir políticamente o política», dijo.

Segundo, orientación presupuestaria para el bienestar. Bahlil, dijo Sarmuji, recordó que la tarea principal de los miembros del DPR/DPRD del partido Golkar era garantizar la asignación del presupuesto estatal a favor de los intereses de las personas.

«Golkar no debe estar atrapado en la política elitista. El presupuesto estatal no es ampliar la burocracia, sino ampliar los beneficios directos para el bienestar de la comunidad», dijo.

Luego, se pidió a los legisladores que fueran simples y mantuvieran la integridad. A saber, dijo Sarmuji, el legislador de Golkar se le pidió que se mantuviera alejado de la actitud de mostrar riqueza o estilo de vida de lujo.



Presidente del Partido Golkar Bahlil Lahadalia en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta

«Sabemos que muchos de los cuadros de Golkar son empresarios exitosos, personas que están económicamente establecidas. Sin embargo, en los espacios públicos, nunca se flexionan. En medio de los disturbios de las personas, esa actitud dolerá e incluso puede ampliar las distancias con los componentes», dijo.

Bahlil también pidió a los legisladores de Golkar que estuvieran presentes en la comunidad. Sarmuji reveló que los miembros de la Facción Golkar DPR deben ir al público y participar en actividades sociales.

«La política no es solo una reunión y una audiencia en el edificio parlamentario. La política está presente en el campo, en medio de la gente, saludando, escuchando y dando soluciones», dijo.

Sarmuji enfatizó que la importancia de la cara política de Golkar era humilde, con los pies en la tierra y a favor de la gente.

«La ola de protestas últimamente debe ser un espejo y un recordatorio. Golkar no debe quedarse atrapado en el símbolo del lujo y la burocracia, sino que debe ser un puente de las aspiraciones de la gente. Eso mantendrá la confianza del público en Golkar», concluyó.