No se equivoquen, este es el principio de ‘inversión halal’ que debe ser entendida por los musulmanes

Yakarta, Viva – Inversión Conviértete en uno de los instrumentos importantes en la gestión de modernos financieros. Muchas personas e instituciones enfatizan la importancia de invertir en capital para lograr el crecimiento económico y los beneficios a largo plazo.

Sin embargo, para los musulmanes, la inversión no solo exige precisión financiera, sino también el cumplimiento de los principios syariah Para que cada actividad económica permanezca halal y traiga bendiciones.

Además, comprender la ley de inversión en islam Ayudándole a tomar las decisiones correctas, evitar prácticas prohibidas y garantizar los beneficios obtenidos en línea con las enseñanzas religiosas.

Con la guía correcta, la inversión no es solo la actividad económica, sino también una forma de adoración y responsabilidad social que puede beneficiar a la comunidad.

Principios de leyes e inversiones en el Islam



Ilustración de inversión criptográfica.

Lanzarse desde Instituto de Finanzas Corporativas, Estos son los principios principales que debe comprender antes de comenzar una inversión de acuerdo con la perspectiva de la sharia islámica:

1. Prohibición de riba (flores)

En el Islam, la usura o el interés se considera una práctica injusta y puede ser perjudicial para otras partes. No se permiten todas las formas de transacciones que involucran intereses, tanto como prestamistas como destinatarios de préstamos. Este principio garantiza la justicia en cada transacción financiera y previene la explotación.

2. Evite la inversión en negocios ilícitos

No se permite la inversión en empresas que están prohibidas en el Islam, como el alcohol, el juego u otros productos ilícitos. Debe asegurarse de que la inversión realizada no apoye la industria o las actividades que sean contrarias a la Shari’a.

3. Evitar la especulación o Maisir

La especulación que depende de las ganancias sin fundamentos claros está prohibida en el Islam. La inversión debe basarse en el análisis racional y la consideración madura, no solo la suerte o el juego financiero.

4. Evitar la incertidumbre (Gharar)

No están permitidas las transacciones que contienen incertidumbre o Gharar, como contratos poco claros o ambiguos. Cada inversión debe ser transparente, con derechos y obligaciones claras para todas las partes.

5. Ganancias basadas en un esfuerzo real

En el Islam, se deben obtener ganancias a través de esfuerzos reales y productivos. La inversión debe apoyar las actividades económicas que brindan beneficios a la comunidad y no solo persiguen beneficios personales.